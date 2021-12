Jordi González se ha despedido de forma agridulce de ‘Secret Story’. El presentador vivió este domingo su última entrega del reality desde el plató, debido a que el próximo jueves 23 de diciembre se emitirá la esperada final. Y por desgracia, su despedida no fue nada fácil.

El presentador catalán se esperaba que fuera una noche sencilla, debido a que se tenía que despedir del plató hasta la próxima temporada, no obstante, los colaboradores presentes en el plató no se lo pusieron nada fácil. Jordi González se vio obligado a parar en varias ocasiones para llamarles la atención y finalmente terminó estallando.

Todo comenzó después de una discusión protagonizada por Alba Carrillo, Gianmarco Onestini y Cynthia Martínez. Tras pedirles en varias ocasiones silencio, Jordi no pudo más y terminó perdiendo la paciencia, llamándoles la atención con un grito.

Jordi: «Ninguna persona con vínculo personal o familiar con ningún miembro del equipo ha concursado en ningún programa de esta empresa» #SecretNoche15 pic.twitter.com/i7LzUwifqn — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 20, 2021

«¿Cómo tengo que decirlo? Estoy a punto de pedir la expulsión de plató de esta gente que no respeta a nada ni a nadie», exclamó el presentador visiblemente enfadado. No obstante, su enfado no sirvió de mucho, pues instantes más tarde se volvió a vivir una situación parecida en el plató.

«Los que os pisáis no cobráis hoy”, indicó el presentador muy molesto. «Es surrealista que siga hablando como si no pasara nada. ¿Creéis que es fácil hacer esto?», señaló, buscando por su parte un poco de comprensión. No obstante, fue una noche complicada para el presentador de principio a fin.