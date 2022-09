Aitana presenta en directo ‘Otra vez’, su nuevo single

Aitana ha vuelto a los escenarios por todo lo alto. El sábado pasado daba comienzo la segunda y última parte de su gira, 11 Razones + Tour 2022, gira con la actuará por primera vez en Latinoamérica, cerrando a lo grande la etapa que comenzó con el lanzamiento de 11 Razones, su segundo álbum de estudio, convertida en la nueva princesa del pop de nuestro país.

La artista catalana dio comienzo a esta gira en casa, en su ciudad natal, Barcelona. Y lo hizo a lo grande, con un Palau Sant Jordi con el cartel de ‘sold out’ colgado desde hace meses, donde más de 15.000 personas saltaron, se emocionaron y se dejaron la voz en cada una de las canciones.

Una noche única, durante la cual, Aitana aprovechó para interpretar por primera vez una canción inédita, titulada Otra Vez, que como ella misma anunció, será su próximo single. Y como era de esperar, ya es todo un éxito sin haber visto la luz la versión de estudio del tema.

“Quería hacer un regalo a todas las personas que confían en mí”, anunció Aitana antes de interpretar su nuevo single por primera vez, ante las miles de personas que congregó en el Palau Sant Jordi por tercera vez desde que comenzó su corta, pero imparable carrera en la música.

«Otra vez besé tu boca y se siente tan fría, dime si tienes otra y te aburrió la mía. Yo pensaba que tus besos nunca me cambiarían, pero me equivoqué y ahora, ¿Cómo sigo sin ti?. Nuestra cama ya está congelada, tu mirada no me dice nada. Será que esto es un cuento de hadas y que realmente tú no me amabas», dice la letra del nuevo single de la artista, cuya fecha de lanzamiento todavía se desconoce.

Una letra que sigue la línea del desamor que seguían las canciones de su disco 11 Razones. Además, demuestra la madurez adquirida y la evolución que ha vivido durante este tiempo, en el que ha pasado de ser una de las promesas de la música de nuestro país, a la artista española más escuchada del momento.