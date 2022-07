La música sigue muy presente en la vida de Aitana, aunque ahora mismo sus proyectos más grandes (que se sepa) tienen que ver con el mundo audiovisual. Como actriz tiene el papel para una serie en Disney+ y una película de Netflix. En televisión es coach de La Voz Kids.

Aitana, en unas declaraciones a Europa Press para hablar de su nuevo tour 11 razones+, quiso sincerarse sobre muchas cuestiones. Entre ellas, ha tocado un tema que es especialmente sensible en la actualidad y que está en boca de todo el mundo, en especial en redes sociales: la salud mental.

Para ella, gestionar la fama ha sido especialmente complicado y es que, como reconoció «Al principio era todo muy extraño para mí porque me vino todo de golpe, eran cosas que yo nunca había tenido cerca. No sabía cómo gestionarlo».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AITANA (@aitanax)

Además, ha hablado sin ningún tipo de tapujos sobre buscar ayuda profesional para gestionar su estado psicológico: «Yo soy muy de defender lo que es la salud mental. Yo he ido a terapia, voy y, de hecho, me encanta. Creo que todo el mundo debería ir. Me ha ayudado mucho».

La cantante catalana quiso, además, romper una última lanza a favor de su familia: «Pero, sobre todo, lo que más me ha ayudado es mi familia. Ellos están ahí todos los días llamándome, con una vida completamente normal, como la que yo llevo, que es una vida normal».

La fama es algo muy complicado de gestionar sin ningún tipo de dudas, y son muchos los artistas que no pueden soportar la presión y acaban por tirar la toalla a nivel profesional. Por ello es importante que figuras públicas tan reconocidas como Aitana se sinceren y normalicen el hecho de acudir al psicólogo.