Aitana lanza una profunda reflexión en plena celebración de su cumpleaños

Convertida en la princesa del pop española e inmersa en su nueva etapa, Aitana cumple 24 años en uno de sus mejores momentos. La artista catalana continúa trabajando en Alpha, su tercer álbum de estudio, mientras disfruta del éxito de sus últimos lanzamientos y se prepara para volver a dar el salto a Latinoamérica.

No obstante, después de un año frenético de trabajo, la artista catalana ha decidido «escaparse», como ella misma ha afirmado, y celebrar sus 24 años a casi 3000 kilómetros de casa, en Islandia. Una celebración de cumpleaños diferente, durante la cual, ha querido compartir una sincera reflexión.

A través de su cuenta de Instagram Aitana ha compartido una serie de imágenes de su viaje a Islandia, país con el que explica que siente una conexión especial, acompañadas de bonita reflexión en la que se sincera sobre como se siente en un cumpleaños diferente al resto.

«Hoy es mi cumpleaños y he decidido escaparme. Después de muchos años, sabía que este iba a ser un cumpleaños diferente. Es verdad que yo por lo general siempre he sido una persona muy sensible/emocional pero,

supongo que a veces el cuerpo se preparara porque sabe que algo nuevo esta por llegar o qué sé yo», comienza el texto compartido por Aitana.

Aitana continúa explicando lo especial que es Islandia para ella. «He decidido volver donde fui muy feliz, y aunque os suene raro, en 2015 Islandia quedó en mis recuerdos como el lugar donde más disfruté y aprendí con mi familia. Sabía que volvería, y siento que volveré más, es bonito cumplir los 24 aquí. Es raro pero, me siento muy conectada con este lugar».

«Sin duda este 2023 se me tatúa en mi corazón como un año de cambios.

Me queda tanto por aprender, tanto por recorrer, sanar, celebrar, luchar, disfrutar… A veces la vida no es tan fácil como uno se imagina de pequeño, pero yo he tenido mucha suerte. Qué bonito es sentir todas las emociones y así saber que estamos vivos. Agradezco que los míos estén sanos, al final eso es lo más importante, y así poder disfrutar de toda una vida juntos», sigue.

La artista también habla de su nueva gira, y agradece a sus fans su apoyo incondicional un año más. «Muero de ganas de empezar la gira en octubre en mi país, y poder seguir en noviembre y diciembre por México, Uruguay, Ecuador, Perú, Colombia, Chile y Argentina. La música me da mucho, pero vosotros me dais más. Gracias por acogerme y quererme como lo hacéis, siempre siento vuestro amor aunque esté a muchos km de distancia. Gracias x todas las felicitaciones, siempre se agradece que se acuerden de tu cumpleaños».