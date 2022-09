Aitana confirma la fecha de estreno de ‘Otra vez’, su nuevo single

No es ningún secreto que Aitana, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las artistas españolas más reconocidas a nivel mundial. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no dudan un solo segundo en seguir sus pasos en la industria.

Recientemente, Aitana comenzó su nueva gira por nuestro país. Lo que ninguno de sus fans esperaba es que, en sus conciertos, iba a interpretar una nueva canción. Tal es la sensación que causó que, en el siguiente show tras esa sorpresa, ya todos se sabían la letra de Otra vez. ¡Es realmente especial!

Tras el éxito cosechado con este nuevo proyecto, Aitana quiso que viera la luz este viernes 23 de septiembre. A pesar de todo, la artista catalana ha querido cambiar de parecer. Y todo por una razón muy concreta que tiene una estrecha relación con el último concierto de esta gira, que tendrá lugar el próximo jueves en el WiZink Center de Madrid.

“He estado pensándolo mucho, y quiero que en el último último concierto todo el mundo se la supiese”, refiriéndose a la canción Otra vez. “Y entonces he pensado: ‘¿Por qué no saco la canción este miércoles por la noche?’”, afirmó. Esta noticia provocó que sus seguidores enloquecieran, mostrando su aprobación ante esta decisión.

Lo cierto es que este 11 Razones + Tour está siendo realmente mágico para ella. No solamente le está brindando la oportunidad de subirse a los principales escenarios de nuestro país, sino que en cuestión de semanas viajará a Latinoamérica para continuar con la gira. Un auténtico sueño hecho realidad.

Sea como sea, lo cierto es que sus más fieles seguidores se morían de ganas de tener entre sus manos Otra vez. Al fin y al cabo, se trata de una canción que siempre les va a recordar a este tour y a todos los momentos que han vivido en sus conciertos. Tan solo tendremos que esperar a la medianoche del jueves 22 de septiembre para poder disfrutar de este tema. ¡Comienza la cuenta atrás!