Ágatha Ruiz de la Prada descoloca a David Broncano en ‘La Revuelta’: «¿Nos casamos?»

El pasado martes 16 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. Tras la visita de Ricardo Darín y Andrea Pietra la noche anterior, el equipo recibió en el Teatro Príncipe Gran Vía a Ágatha Ruiz de la Prada. Y lo hizo con varios regalos, como son tres tuppers de puré de verduras, un libro de sudokus y un juguete sexual. Durante su visita a La Revuelta, la diseñadora se animó a dar alguna que otra pincelada respecto al desfile que tiene preparado para la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Pero no todo quedó ahí, puesto que también se pronunció por sus títulos nobiliarios, algo que descolocó por completo a David Broncano. Tanto es así que no tardó en interesarse aún más respecto a este asunto. «¿Eso es malo?», preguntó la empresaria, a lo que el jienense no tardó en responder: «Es buenísimo. ¡Ojalá yo!», exclamó.

Fue entonces cuando, tirando de humor, Ágatha Ruiz de la Prada sorprendió al presentador de La Revuelta con una peculiar propuesta: «¿Nos casamos?». «¿Los heredaría?», preguntó David Broncano, a lo que la diseñadora respondió: «Bueno, lo compartiríamos». Como era de esperar, el comunicador quiso saber muchos más detalles al respecto, como cuáles son los títulos que posee. «Uno tiene Grandeza de España, eres grande de España», comenzó explicando la invitada de La Revuelta del pasado martes 16 de septiembre. Y añadió: «Pero el otro es más antiguo: Baronesa de Santa Pau. Es un título que tiene como 1.000 años. Lo importante es la antigüedad», aseguró. «Los aristócratas no quieren que haya más», comentó David Broncano, mientras que la diseñadora se mostró de acuerdo: «Nadie quiere que haya más. Cuando tú estás y ya lo tienes… Pero han entrado cuatro o cinco».

«¿Y quién no ha gustado? ¿Qué ha dicho el sindicato?», preguntó el jienense. Fue entonces cuando la empresaria no dudó un solo segundo en hacerle la siguiente pregunta: «¿Tú sabes que a mí el sindicato me odia?». Y añadió: «Se llama la Diputación de la Grandeza y su mayor enemiga soy yo porque fui la que consiguió que las mujeres pudiesen heredar el título».

«Para que no llegase el varón de un tercer hijo y se quedase el título de la mujer que es la primera», añadió el presentador de La Revuelta, a modo de explicación de lo que le estaba comentando Ágatha Ruiz de la Prada. «Eso es», contestó la invitada. Fue entonces cuando el jienense no tuvo reparos a la hora de felicitarla: «Enhorabuena».