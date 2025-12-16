El Real Madrid sigue muy atento a Nico Williams por si Vinicius se marcha

El Real Madrid tiene monitorizado a Nico Williams como primera opción de mercado por si Vinicius acaba siendo traspasado este verano. El extremo del Athletic renovó el pasado mes de agosto hasta 2035 tras frustrarse su segundo intento de fichar por el Barcelona, pero su cláusula, que subió un 50%, sigue siendo asumible: 87 millones.

Así lo adelantó en exclusiva Eduardo Inda en su intervención semanal en El Chiringuito de Jugones: «Me dicen que a Vinicius se le ha renovado y que no se va a anunciar hasta que pasen unas semanas o unos meses. Me dicen que está hecho y que se anunciará cuando toque. Ha dado su brazo a torcer porque ha pedido una prima de fichaje y no ah sido aceptada por la entidad». «Lo que el Real Madrid no va a hacer es perder la posibilidad de vender a un jugador que es top», dijo el director de OKDIARIO ante la posibilidad de que el ex del Flamengo se vaya gratis del Santiago Bernabéu.

«El Real Madrid está pensando en fichar a un futbolista que es madridista desde que nació: Nico Williams», comentó Eduardo Inda ante los tertulianos presentes en el programa que dirige Josep Pedrerol. «Siempre ha querido fichar por el Real Madrid, es madridista de corazón. La información que tengo es que Vinicius está renovado y si en algún momento se va, un jugador que gusta mucho es Nico Williams», explicó el director de OKDIARIO.

El caso Vinicius, entendido como la renovación del brasileño que acaba contrato en junio de 2027, es el elefante en la habitación del Real Madrid. Nadie quiere hablar de un asunto que hace unos meses todo el mundo daba por zanjado y que ahora se ha convertido en una cuestión de estado en las oficinas de Valdebebas.

Porque no hablamos de un futbolista cualquiera, hablamos de uno de los mejores jugadores del mundo capaz de ganar un partido por sí solo. Vinicius, además, cuenta a su favor con el factor edad porque tiene 25 años y quedaría libre con 26, la edad a la que, por ejemplo, llegó Kylian Mbappé al Real Madrid. Por eso para Florentino Pérez el caso Vinicius sólo puede acabar de dos maneras: con la firma de la renovación del futbolista o con el traspaso del brasileño, que sería el mayor de la historia del club blanco.

Nico Williams por Vini o con Vini

Vinicius quiere renovar con el Real Madrid y el Real Madrid quiere que Vinicius renueve,y habrían llegado a un acuerdo, tal y como ha desvelado Eduardo Inda. El jugador, tal como reveló en su día OKDIARIO, estaba empeñado en ser el futbolista mejor pagado de la plantilla. Esa intención casi imperativa incluía su deseo de obtener una compensación económica en forma de prima de renovación, pero que no habría sido aceptada por la entidad.

El Real Madrid ni puede ni quiere darle a Vinicius una prima por renovar y eso parecía un escollo insalvable, pero el brasileño habría dado su brazo a torcer. Este asunto había tensado la relación del brasileño con Florentino Pérez, pero finalmente ambas partes habrían alcanzado ese acuerdo para que el extremo continuase en Concha Espina sin recibir esa prima.

En el escenario de que Vinicius decidiera marcharse aunque hubiera renovado, el Real Madrid se vería obligado a ponerle en el mercado. De hecho, el club blanco debería asumir una pérdida importante en la cuantía de un hipotético traspaso del brasileño si no renueva que, además, tendría la sartén por el mango para elegir el club de destino. Ahí es donde podría entrar Nico Williams siempre que el Madrid venda al brasileño.

Sin embargo, en el club blanco, donde están muy atentos a las evoluciones de Nico Williams desde hace tiempo, también contemplarían incluso el fichaje del internacional español para jugar por la banda derecha –como ha hecho en varios partidos en el Athletic– en el caso de hacer caja este verano con Rodrygo Goes y otro de los delanteros: Brahim, Endrick o Gonzalo. Si el Real Madrid lograra cerrar dos traspasos, también podría equilibrar los números para asaltar el fichaje de Nico Williams.