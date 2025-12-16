El Gobierno cambia la norma: 30.000 euros de ayuda para comprar una casa en España

El Gobierno ha aprobado una nueva ayuda para que los jóvenes puedan comprar una casa en España. Esta nueva medida pretende beneficiar al comprador menor de 35 años para que pueda comprar la vivienda en la que reside de alquiler. Esta nueva medida está dentro del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la nueva ayuda del Gobierno para comprar una casa en España.

La España de Pedro Sánchez tiene muchos problemas y uno de ellos está centrado en el tema de la vivienda. Los precios de las casas siguen subiendo en España mientras desde el Gobierno siguen tomando medidas intervencionistas que, lejos de funcionar, han hecho crecer aún más el coste de los bienes inmuebles destinados a la compra o incluso el alquiler. Esto se traduce en los peores datos desde que hay registros sobre el precio de la vivienda.

En noviembre se superan todos los récords históricos después de que el precio de la vivienda usada llegara a los 2.605 euros/m2, protagonizando una subida anual del 16,1%. Dentro de este 2025, año marcado por la subida de los precios, el coste de la vivienda en España ha subido un 4,3% en los tres últimos meses y un 2% con respecto al mes anterior. Estos datos proporcionados por Idealista reflejan el problema con la vivienda de un país en el que los jóvenes (y no tan jóvenes) tienen serios problemas para acceder a una casa, ya sea a través de compra o de alquiler.

La ayuda para comprar una casa en España

Por ello, el Gobierno prepara un nuevo paquete de medidas que estarán dentro del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, en el que se incluye una nueva ayuda para que los jóvenes menores de 35 años puedan comprar una casa en España. Esto incluso fue anunciado el pasado 15 de septiembre por un Pedro Sánchez que, con su Gobierno a la deriva, pretende arañar unos votos pensando en unas posibles elecciones anticipadas.

«Vamos a crear una nueva ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros para que los jóvenes puedan residir durante años en una vivienda con protección permanente y terminen adquiriéndola», adelantó el presidente del Gobierno en una intervención reciente. El líder del PSOE también dejó claro que esta nueva ayuda para comprar una casa tiene como objetivo «proteger a los trabajadores jóvenes, no sólo en los aspectos retributivos de su relación laboral, sino en su derecho al respeto de las condiciones laborales acordadas, a la conciliación de la vida familiar y personal y a la protección de la salud».

Así que esta nueva ayuda para comprar una casa tendrá una dotación de 30.000 euros para que los jóvenes menores de 35 años puedan comprar la casa en la que están de alquiler. Todo con el objetivo de que esta aportación funcione como una inversión inicial en forma de entrada. Si finalmente el beneficiario de la ayuda ejerce la opción de compra, el importe se descontará del precio. De esta forma, el precio abonado por las rentas de alquiler será el pago adelantado de la futura transacción.

Para ello, el beneficiario de esta ayuda tendrá que ser menor de 35 años y se tendrán que hacer en un plazo máximo de tres años. Otra cosa importante: esto sólo afectará a viviendas protegidas con carácter permanente, en las que el precio está tasado y no puede ser fijado por el vendedor. Próximamente, desde el Gobierno se informará sobre el resto de requisitos, condiciones y documentación que tendrán que presentar los futuros beneficiarios de esta nueva ayuda para comprar una vivienda en España.