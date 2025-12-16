Xabi Alonso está sentenciado y el Real Madrid busca el mejor momento para relevarle

La cúpula del Real Madrid tiene claro que el proyecto de Xabi Alonso está agotado y el técnico tolosarra ya no tiene más crédito. Ni la imagen ante el City ni la agónica victoria ante el Alavés sirven de colchón a Xabi, que sólo ha ganado tiempo para evitar una destitución que puede llegar en el próximo tropiezo. El club tiene claro que debe dar un nuevo impulso al equipo con el relevo en el banquillo que podría producirse incluso antes de la Supercopa.

Así lo reveló Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones: «Ahondando en lo que dije la semana pasada, Xabi Alonso está fuera. El Real Madrid está esperando la situación propicia. Él ha entendido la caballerosidad y el señorío del Real Madrid, el ser respetuoso… pero no está funcionando y me dicen que están esperando el momento propicio. No va a ser obviamente en Talavera, porque si lo fuera sería un Pellegrinazo».

Xabi Alonso será relevado en el banquillo del Real Madrid y sólo falta poner la fecha a su caducidad. Desde la cúpula del club madridista se entiende que el tolosarra es incapaz de enderezar el rumbo de un equipo que se le ha ido de las manos y se cree que el juego “cada partido va a peor”, por lo que consideran que la única solución pasa por un cambio de entrenador.

Los que mandan en el Real Madrid sólo están buscando una excusa, una espoleta definitiva que haga saltar el proyecto de Xabi Alonso por los aires en el momento más oportuno o, al menos, en el menos inoportuno. Si Rodrygo no hubiera marcado el agónico gol de la victoria en Mendizorroza el relevo en el banquillo habría llegado en la tarde de este mismo lunes, pero el triunfo del Madrid ante el Alavés da un tiempo extra al entrenador tolosarra.

Ultimátum a ultimátum

Este miércoles el Real Madrid afrontará el compromiso copero en Talavera de la Reina con un equipo plagado de suplentes y con algún canterano como titular para completar el once de Xabi Alonso. Lo normal, siempre que no ocurra una debacle, es que el equipo madridista pase de ronda sin grandes agobios, pero un traspié ante el Talavera o una clasificación agónica podría suponer el fin de la era Xabi en el Real Madrid.

De lo contrario, el entrenador tolosarra se sentará en el banquillo del Bernabéu en el partido ante el Sevilla del próximo sábado 20 de diciembre. Lo que ocurra en ese partido, incluida la reacción del madridismo, puede marcar y mucho el futuro de Xabi Alonso. Si el Real Madrid reacciona, gana y da una buena imagen, el entrenador se comerá el turrón. En caso contrario, el club podría aprovechar el pequeño parón de las vacaciones navideñas para consumar el relevo en el banquillo.

El entrenador mejor colocado para sustituir a Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid es Álvaro Arbeloa. El técnico del Castilla, que está completando un gran inicio de temporada en el filial, ya sabe que es el primer candidato para tomar el relevo de Xabi Alonso y, como hombre de club, no puede negarse a tomar las riendas del primer equipo por mucho que su amistad con Xabi le coloque en una situación incómoda.

En el Real Madrid, al menos hasta el momento, se descarta la opción de apostar por un entrenador de fuera de la casa por lo complicada que podría resultar su adaptación al vestuario y al club y porque tampoco el mercado ofrece candidatos de garantías. Si cae Xabi Alonso (o cuando caiga Xabi Alonso), el sustituto natural es Arbeloa. Solari podría ser una opción, pero sólo un plan B residual, porque en la cúpula del club la apuesta más importante es por el entrenador del Castilla.