Xabi se comerá el turrón… salvo debacle

Xabi Alonso sigue en la cuerda floja. Sigue cuestionado. Nadie debe pensar que, tras ganar en Vitoria al Alavés mostrando una imagen en algunos tramos de una fragilidad importante, está todo solucionado, pero la realidad es que, tras estos tres sufridos puntos, se puede decir que el donostiarra seguirá siendo entrenador del conjunto blanco hasta 2026, salvo batacazo contra el Talavera el próximo miércoles en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey o el próximo sábado ante el Sevilla en Liga. Un encuentro donde los madridistas cerrarán un 2025 que no pasará a los anales de la historia del club.

Xabi Alonso terminó la rueda de prensa previa al encuentro contra el Alavés muy enfadado. Muchísimo. Incluso, dolido. Abandonó la sala de prensa cerrando la primera puerta de la sala de prensa con normalidad, pero cuando se topó con la segunda no dudó en darle un portazo. Un malestar que se mantuvo durante unos minutos, ya que se sintió muy atacado por las preguntas de los periodistas. La mayoría relacionadas con su futuro como técnico del Real Madrid. Ese ruido del que habla, pero que es tremendamente real.

Este domingo, ya más calmado, se montó en un avión que le llevó a Vitoria junto al resto de sus jugadores, siendo plenamente consciente de que, en el caso de perder, posiblemente de no ganar, al Alavés le iba a costar el puesto. Le iba a llevar a vivir un lunes muy complicado. Pero Xabi salvó una bola de partido, gracias a la mitad de Mbappé, ya que el francés estaba tocado, y a un Rodrygo renovado que encadena dos partidos seguidos marcando.

Con esta victoria, Xabi Alonso coge aire y, salvo batacazo, puede decir que pasará las Navidades siendo el entrenador del Real Madrid. Para ello debe ganar a Talavera y Sevilla en el estadio Santiago Bernabéu. Luego, llegarán unos días de vacaciones, de descanso, de desconexión y de recuperación, ya que el donostiarra recuperará efectivos y espera ver cómo la enfermería se vacía.

Un inicio de 2026 vibrante

Tras las vacaciones navideñas, donde todos respirarán siempre que ganen a Talavera y Sevilla, el Real Madrid regresará al trabajo el 30 de diciembre con el tradicional entrenamiento a puerta abierta que se celebrará en el estadio Alfredo Di Stéfano. Los blancos comenzarán a preparar el encuentro contra el Betis que abrirá 2026 y que se celebrará en el estadio Santiago Bernabéu el próximo 4 de enero.

Luego, se montarán en un avión para viajar a Yeda, donde jugarán una nueva edición de la Supercopa de España. El 8 de enero se verán las caras en semifinales contra el Atlético de Madrid y Xabi Alonso se la volverá a jugar. Todo lo que no sea competir y dar una buena imagen en Arabia Saudí le volverá a poner contra las cuerdas.