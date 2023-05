Si de estrellas británicas de la música se trata, podría decirse que Adele es una de las más queridas y sonadas de la industria musical. Con el paso de los años, la cantante ha conquistado a miles de personas en todo el mundo con su maravillosa voz. Un talento único que la ha llevado a cosechar una larga lista de hits a lo largo de su carrera.

Uno de ellos, indiscutiblemente, es el tema Someone like you. Dicho sencillo vio la luz hace ya 12 años, en el año 2011, y fue presentado como el segundo adelanto del disco 21. Desde entonces, la canción se ha consagrado como uno de los grandes indispensables de Adele en todos y cada unos de sus conciertos. Uno de los grandes favoritos del público que acaba de superar los 2 billones de reproducciones en YouTube.

“Someone Like You” by @Adele has reached 2 BILLION views on YouTube. It’s her third video to achieve this. pic.twitter.com/t6zEk9gFHp — Pop Crave (@PopCrave) April 28, 2023

Someone like you ganó en su momento el premio a la mejor interpretación pop solista en los Premios Grammy de 2012. Además, no solo posicionó a la artista como la primera solista británica en la historia del Billboard Hot 100, sino que hizo de su single su segundo número uno en los EEUU.

Muchos han sido los hits que se han sumado a la lista de Adele pero, el público sigue siendo fiel a los orígenes de la cantante. Hasta la fecha, son pocos los temas que han logrado superar el billón de reproducciones en la plataforma de streaming, y mucho menos lo que han llegado a su cifra par. Sin embargo, la cantante lo ha hecho y, con ello, ha vuelto a sumar otro hito a su carrera.

Someone like you se presentó como un videoclip sencillo en blanco y negro, pero atrapante. Un audiovisual protagonizado por la propia Adele donde la artista abrió su corazón para hablar sobre la esperanza de encontrar a alguien que se parezca a un antiguo amor. Una balada emocional que se ha convertido en uno de los grandes clásicos de la música.