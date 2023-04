Adele protagoniza el emotivo capítulo final del Carpool Karaoke de James Corden

Adele se unió a James Corden en el último Carpool Karaoke, coincidiendo además como su última semana como presentador de The Late Late Show. La artista británica apareció para sorprender a Corden en su casa de Los Ángeles, despertándolo con platillos que chocaban sobre su cama.

La artista insistió en que sería ella quien lo llevara al trabajo en CBS Studios. De esta forma comenzó el último capítulo del emblemático Carpool Karaoke, que este lunes dijo adiós después de más de ocho años, en los que han pasado todo tipo de artistas por el coche de James Corden.

«Han sido ocho años locos», dijo James Corden nada más subirse al coche. «En un sentido parece que se ha ido como un chasquido de dedos y en otro siento que no recuerdo cómo era la vida antes de estar aquí». «Estoy un poco nerviosa, para ser honesta y muy, muy triste», añadió Adele.

James Corden era relativamente desconocido para los espectadores de la televisión estadounidense cuando se hizo cargo de The Late Late Show en el año 2015, reemplazando al humorista Craig Ferguson. Carpool Karaoke se convirtió rápidamente en el gran éxito del programa, y en su seña de identidad, siendo uno de los formatos más queridos por la audiencia.

Home is where the heart is ♥️https://t.co/0svXAXnzHD

— Adele (@Adele) April 24, 2023