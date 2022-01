Adele anuncia el videoclip oficial de ‘Oh My God’, una canción de su último disco. La cantante británica ha vuelto a la industria musical por todo lo alto y ha enloquecido a sus fans en redes sociales por este nuevo adelanto.

El 19 de noviembre nació ‘30’, el cuarto álbum de estudio de Adele, y a lo largo de estos meses la artista ha ido sacando nuevos videoclips. Hay que recordar que este último disco está compuesto por doce canciones.

De esta forma, la artista ha anunciado el estreno de un inédito video musical para el próximo miércoles 12 de enero. Con el primer sencillo del disco, ‘Easy on me’, la cantante ha obtenido más de 220 millones de reproducciones en YouTube.

Rested and Re-Set! Feeling ready for 2022, there’s so much coming, I’m excited for you all to see it x pic.twitter.com/2uESLUUvVj

— Adele (@Adele) January 6, 2022