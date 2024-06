Adara Molinero toma una decisión respecto a ‘Supervivientes All Stars’: «Estoy muerta de miedo»

El pasado jueves 20 de junio pudimos disfrutar del estreno de Supervivientes All Stars, una de las ediciones más esperadas de los últimos años. Entre otras tantas cuestiones, fuimos testigos de cómo Adara Molinero comenzó a sentir un pánico tremendo que le paralizó por completo. Es más, se negó en rotundo a tirarse del helicóptero.

Tanto es así que se había llegado a plantear la opción de abandonar el concurso, sin tan siquiera haberlo empezado. Al fin y al cabo, su participación en Supervivientes es bastante reciente. El hecho de regresar a los Cayos Cochinos de Honduras fue un golpe de realidad, en el que muchos de esos fantasmas del pasado, de lo mal que lo pasó, regresaron sin previo aviso.

A pesar de todo, Jorge Javier Vázquez consiguió unos días para que Adara Molinero se pensase su respuesta definitiva. De esta forma, en la gala del pasado domingo 23 de junio, la que fuera concursante de Supervivientes 2023 recordó todos esos miedos que regresaron de repente y sin previo aviso, que le imposibilitaron comenzar la aventura como era debido.

«Me dio mucha pena por lo que podría haber sido, pero también me sentí aliviada», reconoció sobre su regreso del helicóptero. Acto seguido, añadió algo más: «Si te soy sincera, ahora mismo estoy muerta de miedo y asustada», confesó a Jorge Javier Vázquez. Pero, dadas las circunstancias, quiso dejar algo muy claro: «Me gustaría enseñarle a mi hijo que hay que luchar siempre».

Tras unos cuantos minutos que parecieron eternos, Adara Molinero comenzó a dar esa respuesta que todos estaban esperando: «Por un lado, he pensado que puede ser mi último reality. Por otro, he pensado en toda la gente que me quiere y que me apoya, así que voy a intentarlo».

Por lo tanto, finalmente, la madrileña confirmó que no iba a abandonar Supervivientes All Stars y que lucharía hasta las últimas consecuencias. Así pues, pudo tirarse del helicóptero y reunirse con sus compañeros en palapa. A pesar de todo, el reencuentro con todos ellos no fue el que la joven esperaba, ya que no había mucha alegría en sus caras.

El hecho de haber estado un par de días alejados de ellos ha sido que le ha pesado en cuanto a las nominaciones se refiere. Al fin y al cabo, todos creyeron que tenía cierta ventaja frente al resto al no haber sufrido esos primeros días sin ningún tipo de dotación, pasando un hambre extrema. Así pues, Adara Molinero terminó la noche nominada junto a Olga Moreno y Jorge Pérez. ¿Quién será el primer expulsado de esta sorprendente edición en la que se conseguido reunir a grandes leyendas del reality?