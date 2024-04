Abraham Mateo, impactado ante un inesperado reencuentro en ‘Factor X’: «¿Tú eres…?»

Anoche se estrenó la segunda edición de Factor X en Telecinco, donde grandes talentos de toda España se suben a un escenario frente a un jurado para elegir a su ganador. El programa presentado por Ion Aramendi cuenta con miembros del jurado a grandes exponentes del mundo de la música como Abraham Mateo, Vanesa Martín, Lali Espósito y Willy Bárcenas, que serán los encargados de nombrar al ganador del concurso.

Y es que la primera emisión ha estado llena de sorpresas, ya que ha habido varios momentos que han dejado a la audiencia con la boca abierta. Este ha sido el caso del reencuentro del cantante de Quiero Decirte con María Figueroa, más conocida como ‘La niña del pompón’ a raíz de una canción que sacó en 2004. «Tú eres María Figueroa, la niña del pompón», dijo el artista cuando la reconoció. Y es que los dos estuvieron juntos en el programa de televisión de Canal Sur, Menuda Noche. «Estuvimos en un programa los dos juntos», explicaba el andaluz. «Qué emoción, qué fuerte. Estoy alucinando», decía el cantante.

Sobre el escenario, la joven explicó el éxito que tuvo su canción en 2004 y el furor que causó, lo que le permitió grabar dos álbumes propios: «Era una fiebre, todas las niñas iban con pompones». Como Lali Espósito no sabía qué canción era, la concursante se la cantó mientras que el andaluz le marcaba el ritmo con beatbox.

«Tuve la suerte de salir en televisión, de grabar mis dos discos, de coincidir con Abraham Mateo y, alguna vez, con Vanesa Martín. Luego mis padres decidieron apartarme, es verdad que el éxito fue bastante grande, crecía más que yo y siempre he tenido esta espinita porque me encanta cantar y me encantaría emprender ahora mi carrera musical», expresaba la aspirante, contando porqué decidió presentarse a Factor X.

A pesar de haber tenido este reencuentro tan bonito, el jurado se mantuvo firme al dar el veredicto. «Los artistas tenemos nuestra identidad y nuestro registro y creo que ese camino es ahora mismo el tuyo», le dijo Vanesa Martín a La niña del pompón después de que cantara Aunque no sea conmigo.

«El nivel está altísimo y no sé si tienes ese Factor X que estamos buscando», continuó Willy Bárcenas, rechazando a la joven, algo con el que el resto se sintió afín. «No es lo que me está cuadrando en mi equipo, en este momento, sintiéndolo mucho para mi es un ‘no’, pero espero que sigas adelante con tus sueños siempre», le expresó su antiguo compañero de programa.

María Figueroa, la ‘niña del pompón’, reaparece en #FactorX y se reencuentra con @AbrahamMateo: «Llevo muchos años sin saber de ti» https://t.co/suYTMXAr4v — Telecinco (@telecincoes) April 18, 2024

Lali coincidió con sus compañeros, aunque quiso contarle que, aún así, le gusta mucho su voz: «Tienes una voz muy bonita, estás buscando tu identidad como mujer y me parece hermoso que estés aquí por eso», comenzó diciendo la argentina, y añadió: «Te voy a decir que no, pero no significa que tu voz no es preciosa».