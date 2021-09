ABBA está de vuelta. Cuarenta años después de su separación, el histórico grupo sueco se ha vuelto a reunir para lanzar un nuevo álbum, ‘Voyage’, poniendo fin así a cuatro décadas de silencio musical. Un disco muy esperado, del que ya se conocen dos canciones.

El próximo 5 de noviembre verá la luz ‘Voyage’, el nuevo álbum de ABBA que estará formado por 10 nuevas canciones. Hasta entonces, los fans del icónico grupo pueden ir abriendo boca con los dos nuevos singles que han visto la luz ‘I still have faith in you’ y Don’t shut me down’.

Desde la separación del grupo en el año 1982, millones de fans han soñado con su regreso, y ese regreso cada vez está más cerca, pues además del lanzamiento del disco, ABBA también prepara un concierto para el próximo año.

Se tratará de un concierto digital con espectáculo holográfico, que se realizará en Londres, aunque aún no se conoce la fecha exacta. En este concierto, los integrantes de la banda convertidos en hologramas, interpretarán sus nuevas canciones, así como los grandes éxitos de su larga trayectoria musical, que les llevaron a hacer historia en la música para siempre.

Benny Anderson, uno de los integrantes del grupo, ha afirmado sentirse muy orgulloso ante este nuevo disco. Además, ha asegurado que entre las 10 canciones incluidas en ‘Voyage’, habrá un tema navideño, debido a la cercanía del lanzamiento con la llegada de la Navidad.

De la misma manera, todos los integrantes de ABBA han confirmado la inmensa alegría que sintieron al volver a juntarse en el estudio de grabación, asegurando que parecía que no había pasado el tiempo. «No hay imaginación que pueda soñar eso, lanzar un nuevo álbum después de 40 años y seguir siendo los mejores amigos y disfrutar de la compañía del otro, y tener una lealtad total», explica Bjorn Ulvaeus.