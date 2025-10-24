5 Seconds of Summer confirma dos conciertos en España: fechas, ciudades y cómo comprar entradas

Ha sido una larga espera, de eso no cabe duda. Pero, por fin, 5 Seconds of Summer han regresado. La popular banda australiana, formada por Luke Hemmings, Michael Clifford, Calum Hood y Ashton Irwin, han anunciado su regreso a los escenarios y lo han hecho de la mejor manera que saben hacer: con un nuevo disco. Los artistas han vivido un tiempo de nuevas experiencias donde han aprendido lo que es la vida de un solista. Pues, cada uno ha lanzado al mercado sus respectivos proyectos discográficos. Además, dos de ellos le han dado la bienvenida a la paternidad. Pero, han cumplido su palabra. No es el final de 5SOS.

Desde el 2011, la agrupación ha ido labrándose un hueco en la industria musical. Una carrera que ha ido creciendo a pasos agigantados con el paso de los años y que el próximo 14 de noviembre celebrarán con el estreno de su sexto álbum de estudio. Everyone’s A Star! promete ser un proyecto donde los artistas harán una sátira, a sus respectivas maneras, de lo vivido como solistas. Un disco que no llega solo, pues también han anunciado una gira mundial para el próximo 2026. Una vuelta a los escenarios para la que ya han anunciado las fechas y donde han dejado claro que vuelven a España.

Fechas y ciudades de ‘Everyone’s A Star! World Tour’ de 5 Seconds of Summer

A través de un divertido vídeo, los artistas han comunicado cuáles serán las ciudades por las que pasarán el próximo 2026. Un recorrido por Estados Unidos, Europa, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Además, han informado que, muy pronto, añadirán más fechas.

Respecto al paso de 5 Seconds of Summer por España, la agrupación ha señalado que dará dos espectáculos en nuestro país. La primera parada la realizarán el 30 de abril en el Palacio Vistalegre, de Madrid. Todo ello para continuar el 1 de mayo en el Roig Arena, de Valencia.

¿Cómo comprar las entradas para ir a ‘Everyone’s A Star! World Tour’?

El regreso de 5 Seconds of Summer ha causado mucha expectación. Por ello, aconsejamos estar muy atentos a las fechas de la venta de entradas. Y es que, todo indica que habrá mucha demanda. Pues, no todos los años podemos disfrutar de nuestra banda australiana favorita en directo. Pero, ¿qué hay que hacer para comprar las entradas? ¡Toma nota!

Preventa exclusiva para clientes del banco Santander. Así pues, los usuarios registrados en S.SMUSIC podrán acceder antes que nadie. 30 de octubre a las 10:00h: Preventa en Live Nation. Será necesario estar registrado en la plataforma.

Preventa en Live Nation. Será necesario estar registrado en la plataforma. 31 de octubre a las 10:00h: Venta general en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

De momento, se desconoce el precio de las entradas y tampoco se ha informado qué tipo de entradas se pondrán a la venta. Eso sí, recomendamos acceder a las páginas oficiales de los medios indicados anteriormente. Pues, es la mejor manera de evitar cualquier tipo de estafa y no estar sujeto a reventas engañosas. Por lo tanto, ahora sí, es oficial. ¡Comienza la cuenta atrás para volver a ver a 5 Seconds of Summer!