Ana Rosa Quintana ha hablado claro sobre el asunto de los cribados de cáncer de mama y la supuesta desaparición y modificación de historiales y pruebas diagnósticas (algo que ya se ha desmentido). Este viernes 24 de octubre, El programa de Ana Rosa ha debatido sobre los fallos en los cribados de cáncer y en las mamografías: «Como enferma de cáncer, que se investigue hasta lo último porque se está jugando con la vida de las mujeres, pero que no utilicen a las mujeres como arma política. Ninguno, nadie».

Fiscalía investiga la modificación de pruebas por la supuesta desaparición y modificación de historiales médicos y pruebas diagnósticas de cáncer de mama en Andalucía. De esta noticia se ha hecho eco El Programa de Ana Rosa y la presentadora ha reaccionado. «A mí me parece que esto hay que investigarlo porque es muy serio y me parece bien que se investigue hasta el final absolutamente todo», ha comenzado diciendo Quintana.

Escándalo y contradicciones

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), que destapó los fallos en los cribados de cáncer de mama, en Andalucía, ha denunciado el supuesto borrado de historiales médicos de las plataformas del Servicio Andaluz de Salud (SAS). El escándalo, que ha provocado que unas 2.000 mujeres con mamografías sospechosas no fueran alertadas de posibles tumores suma un nuevo capítulo.

Pero también hay que recordar un par de cuestiones. La primera es que la presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (AMAMA), Ángela Claverol, mantiene estrechos vínculos con el PSOE, como demuestran múltiples publicaciones, imágenes y actos recogidos por OKDIARIO. La organización, que ha protagonizado una campaña contra la Junta de Andalucía por los fallos en el programa de cribado de cáncer de mama, ha actuado en perfecta sintonía con el Gobierno de Pedro Sánchez y con los socialistas andaluces, quienes le otorgan subvenciones, fletan autobuses para sus protestas e incluso la invitan a actos del partido.

Por otro lado, tal y como ha informado OKDIARIO, la historia clínica de las pacientes que se someten a mamografías de cribado de cáncer en Andalucía queda registrada «de forma íntegra», sin que sea posible eliminar imágenes o datos. Así lo confirman fuentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que han desmontado el último intento del PSOE por generar alarma sanitaria acusando al Gobierno andaluz de Juanma Moreno de «borrar» pruebas médicas, algo que, técnicamente, no puede ocurrir.

El proceso de cribado mamográfico en el SAS se realiza mediante un sistema de doble lectura por parte de dos radiólogos distintos, siguiendo las recomendaciones de las guías internacionales. Tal y como explican a OKDIARIO Andalucía las mismas fuentes, ambos profesionales analizan las imágenes sin conocer el informe del otro, con el objetivo de garantizar la máxima precisión en la detección precoz del cáncer de mama.