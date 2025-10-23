Ana Rosa ante una monja acusada de estafadora: «Ni usted quiere estar aquí ni yo quiero estar con usted»

Fuerte enfrentamiento el que se ha vivido hoy en El programa de Ana Rosa cuando se ha entrevistado en directo a la llamada Madre Teresa, una monja chilena con un pasado como sacerdote, a la que acusan de pedir dinero alegando que necesitaba pagar unas supuestas pruebas médicas para tratar un tumor cerebral. A la invitada no le ha gustado cómo la han presentado en el espacio de Telecinco y ha dicho: «Estoy bastante impactada con el reportaje (…) Me da una pena tremenda porque creo que sois igualmente amarillistas. Creía que en Europa la gente tendría una mentalidad más abierta. Me conecté pensando que querían lavar un poco mi imagen, pero ustedes están haciendo lo mismo. Lo único que están haciendo es condenarme por algo que no he cometido». Ante esto, Ana Rosa Quintana se ha enfrentado a la chilena y le ha dicho: «Yo no sé si usted está transmitiendo el Evangelio o se ha creado un personaje para las redes sociales (…) Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Ni usted quiere estar en este programa amarillo ni yo quiero estar con una persona como usted».

Este lunes 23 de octubre, el periodista Manu Marlasca introdujo en El programa de Ana Rosa uno de los temas a tratar del día con un vídeo en el que se explicaba el caso: de la siguiente manera: «Una monja viral con un pasado criminal. Ahora hermana Teresa, antes Fray Alejandro. Su vocación, al parecer, reinventarse para seguir facturando. Presuntamente, esta monja tan viral antes era un estafador. Con hábito, pero sin escrúpulos. Según denuncian, se hizo pasar por sacerdote e incluso estuvo detenido. Le acusaban de estafar a familias a las que prometía viviendas que nunca existieron, un fraude, presuntamente, de 21.000 euros. La fe mueve montañas, pero también carteras, porque la única congregación real es la de sus seguidores estafados. Ahora, en su nueva faceta como madre Teresa, las acusaciones de estafa la persiguen de nuevo. La acusan de engañar a sus seguidores, pide dinero para pagar unas presuntas pruebas médicas y tratar su enfermedad, un supuesto tumor cerebral. Vende fe en sus redes sociales, y la cobra. No sabemos si es monja, pero lo que está claro es que hace milagros con el dinero».

El reportaje no ha sentado bien a la supuesta religiosa, quién desde Chile y en conexión con El programa de Ana Rosa ha dicho: «Estoy bastante impactada con el reportaje». Tanto Marlasca como Ana Rosa Quintana le han preguntado con qué fin recauda el dinero y con qué fin ha hecho el cambio de género, algo que indignó a la llamada Madre Teresa ha estallado: «Creo que ustedes son igualmente amarillistas, me da una pena tremenda todo lo que están haciendo, porque quise conectarme a este live pensando que querían limpiar un poco mi imagen que en Chile han causado los medios y, lamentablemente, están haciendo ustedes exactamente igual. Me da una lástima tremenda porque lo que están haciendo es condenarme por algo que yo no he cometido, son unas acusaciones del 2016 que están sobreseídas… Es sensacionalismo por la identidad de género y eso que yo pensaba que Europa tenía más mentalidad abierta que en Chile. Pensé que iba a ser distintos, pero son iguales o hasta peores que en Chile»

Ana Rosa se ha puesto seria con la invitada y le ha dicho: «Perdóneme Teresa, pero mezclar la identidad de género que en España está perfectamente legalizada y normalizada, no lo mezcle con que usted se ha hecho un TikTok. Es verdad que ha sido absuelta, pero también denunciada por muchas personas y se ha hecho eco toda la prensa. Espero que haya denunciado a toda la prensa de Chile por ello. Tampoco es muy normal ver a una persona que se declara como monja de esta iglesia que yo no sé si está transmitiendo el Evangelio o se está haciendo un personaje de Instagram y Tiktok, pero no me lo mezcle con la identidad de género, normalizada absolutamente en nuestro país».

La comunicadora de Mediaset ha continuado a pesar de las quejas de Teresa: «Hay veces que son una realidad, otras veces uno se hace personaje y usted se ha hecho personaje, y hay que asumir cuando uno se hace personaje que a unos les guste y a otros no les guste. Además, ni usted quiere estar en un programa amarillo ni yo quiero estar con una persona como usted».