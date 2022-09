5 Seconds of Summer estrena ‘5SOS5’, su álbum más especial

Más de una década ha pasado desde que 5 Seconds of Summer llegaron a nuestras vidas. Luke, Calum, Ashton y Michael despegaron por todo lo alto allá por el 2011 y, desde entonces, no han parado de revolucionar la industria musical con grandes hits. Ahora lo han vuelto a hacer, pero esta vez de la mano de su quinto proyecto discográfico como banda.

Presentado ante el mundo bajo el nombre de 5SOS5, los artistas han proyectado su evolución y madurez musical a través de sus letras. Un trabajo que aterriza con 19 temas en su tracklist y que toma el relevo de CALM, álbum que publicaron en el 2020.

Dando el pistoletazo de salida a esta nueva travesía con COMPLETE MESS, los australianos han vuelto a jugar con los sonidos y las melodías, creando con ello temas de lo más ingeniosos y atrapantes. Más de una hora de música donde podemos disfrutar de canciones como You Don’t Go To Parties, Bad Omens, Bloodhound, Best Friends, entre otras.

Con Michael Clifford encabezando la producción de 5SOS5, la banda ha vuelto ha acertar con su fórmula. Y es que, a pesar de experimentar con nuevos registros musicales han continuado mantenido la esencia pop/rock que tanto les caracteriza. Un trabajo que han cerrado con broche de oro con la canción TEARS!, una de las piezas más cañeras del disco.

Un estreno que ha sido recibido con los brazos abiertos por todos sus fans en redes sociales, convirtiendo a 5 Seconds of Summer en tendencia desde el día del lanzamiento del álbum, el pasado viernes 23 de septiembre. Y es que, con 5SOS5 la agrupación ha vuelto a demostrar el por qué es una de las bandas más escuchadas y seguidas de la industria.