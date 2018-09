Dimite Carmen Montón

Carmen Montón dimite como ministra de Sanidad por las irregularidades en su máster de la Universidad Rey Juan Carlos. Apenas tres horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijera que estaba haciendo un gran trabajo y lo iba “a seguir haciendo”.

El apoyo explícito del presidente se ha producido tras una jornada en la que las peticiones de dimisión de la ministra, incluso en el PSOE, hayan ido en aumento, después de que la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) informase de que había detectado cambios en la notas de Montón y que revisaría “asignatura por asignatura” para averiguar cómo se han producido y depurar responsabilidades.

A primera hora de la mañana, en declaraciones a la Ser, Montón consideró “injusto” dimitir porque, sostuvo, no es responsabilidad suya si se alteraron las calificaciones después de finalizar el curso.

Y aseguró que estaba hablando “en todo momento” con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y con el presidente, quien “quiere que esté fuerte y que dé explicaciones claras”. “Sánchez piensa como yo, que hay que dar la cara y contar que no he cometido nada irregular y no dar excusas”, subrayó.

Con el PSOE en contra

Pero a medida que pasaban las horas la opinión dentro del PSOE sobre que Montón debería renunciar a su cargo fue en aumento: “El sentimiento en el partido de que debe dimitir es amplio”, aseguraron fuentes socialistas.

Al mismo tiempo otras fuerzas políticas -Unidos Podemos, PdCAT, PNV, Ciudadanos- pedían su comparecencia en el Congreso de los Diputados para que aclare las informaciones publicadas por eldiario.es sobre las irregularidades del máster.

Y desde Podemos, su secretario general, Pablo Iglesias, advertía de que si sus explicaciones no satisfacen al Congreso, “sólo le queda el camino de la dimisión”.

Una petición a la que no se ha sumado el PP alegando que debe primar la presunción de inocencia e insistiendo en desligar el caso del máster de la ministra del de Pablo Casado, porque, consideran los populares, hay “diferencias brutales” entre ambos.

Las peticiones de comparecencia de la ministra han hecho que el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, expresase el “apoyo” de la dirección del partido y del Ejecutivo a la ministra quien, había anunciado antes de su dimisión, que comparecerá a petición propia en la Cámara Baja.

La comparecencia a petición propia de la titular de Sanidad se había registrado de manera urgente y la fecha y la hora la iba a decidir la Comisión de Sanidad teniendo en cuenta la agenda de la ministra.

Las irregularidades

Según el eldiario.es, Montón no aprobó todo su máster en junio de 2011 y, al menos en una asignatura, aparecía con un “no presentado” cuando acabó el curso que ella defiende que había superado. La ministra realizó el curso entre 2010 y 2011.

El digital sostiene que el 25 de noviembre de ese año “alguien entró en el sistema informático” de la URJC y cambió ese “no presentado” por un “aprobado”, pese a que las actas del curso ya estaban cerradas.

Unas informaciones para las que la ministra ha reconocido que no tiene respuesta y que, si se le hubiera advertido, lo habría subsanado “con toda tranquilidad”.

Ha insistido en que sería “injusto” dimitir por “algo que no he hecho” porque no sería “una decisión correcta” al considerar que no es su responsabilidad si se cambiaron las notas de su máster después de finalizar el curso.