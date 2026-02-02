El truco fácil de las abuelas para hacer las croquetas con una textura perfecta: se deshacen en la boca
Toma nota de este truco para conseguir unas croquetas perfectas
Las croquetas con una textura perfecta se deshacen en la boca y lo hace de tal forma que este truco de las abuelas puede cambiarnos la vida. Hay una tapa que se convierte en la mejor opción posible, en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que nos están esperando. Será el momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede convertirse en este tipo de detalles que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada.
Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada bocado cuenta. De una manera que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Con algunos detalles que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estas jornadas en las que cada detalle cuenta de una forma sorprendente. Las buenas croquetas se deben deshacer en la boca, después del toque profundo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.
Se deshacen en la boca
Un bocado tan nuestro como unas croquetas caseras puede ser la mejor opción posible para deleitarse en medio de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estas próximas jornadas que tenemos por delante y que serán esenciales.
Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, se convertirá en un plus de buenas sensaciones. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración.
Por lo que, este elemento que acabará deshaciéndose en la boca puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio radical que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.
Una buena croqueta será la que hará las delicias de toda la familia con una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con una base que nos ayudará a eliminar por completo cualquier ingrediente que tengamos en mente, podemos conseguir lo imposible.
El truco de la abuela para que las croquetas tengan la textura perfecta
La proporción por cada litro de leche acaba siendo de 100 g de harina y 100 g de mantequilla (o aceite de oliva). La leche se añade caliente para que no queden grumos de harina, con la ayuda de una varilla que nos asegure una bechamel perfecta, siendo esta la base de este tipo de elemento.
Te proponemos una receta sencilla y barata para que puedas poner en práctica esta forma de conseguir un buen básico de tu cocina. Unas croquetas que pueden convertirse en la mejor opción posible para estos días que tenemos por delante y que serán un buen básico.
Ingredientes:
- 1 kg de atún en lata
- Leche
- 1 cucharada de mantequilla
- 1 boté de nata líquida
- 2 huevos cocidos
- 1 huevo
- Harina
- Nuez moscada
- Pan rallado
- Sal
- Pimienta
Cómo preparar croquetas de atún con bechamel
- Esta receta de croquetas de atún con bechamel se prepara muy fácilmente, la parte más complicada es buscar todos los ingredientes en la cocina. Seguramente en este momento los podemos tener listos y no saber cómo combinarlos.
- Nos ponemos manos a la obra con la bechamel. Ponemos en un cazo un par de cucharadas de mantequilla. Cuando esté fundida le añadimos la harina.
- Dejamos que la harina se tueste un poco sin dejar de remover. De esta manera conseguiremos eliminar ese sabor a crudo que no sería demasiado bueno para las croquetas.
- Vamos poniendo poco a poco la leche sin dejar de remover. La textura de la bechamel debe ser contundente, será la base de las croquetas. Cuando la tenemos en su punto, ponemos nuez moscada y salpimentamos.
- Cocemos los huevos. Ponerle un poco de huevo duro nos dará una textura que contrastará a la perfección con la cremosidad de la bechamel. Pelamos los huevos duros y los trocemos.
- A esos huevos duros que tenemos en un bol, les añadimos el atún. Mejor que sea en aceite, aunque al natural también los sirve. Lo escurrimos muy bien para conseguir que se vaya integrando en esta receta.
- Incorporamos la bechamel y la nata líquida. Tendremos de esta manera una masa perfecta para las croquetas. Podemos hacer un cilindro envolviendo la masa en papel film para que todas las croquetas tengan la misma forma.
- Damos forma a las croquetas. Preparamos un plato con el pan rallado y otro con el huevo batido. Rebozamos las croquetas.
- Freímos las croquetas, a medida que estén listas las ponemos sobre papel absorbente para que eliminen el exceso de aceite. Tendremos listo un bocado sencillo realmente espectacular.
