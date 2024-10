Todos los madrileños paran en este restaurante de carretera de la A-6: el secreto es una de sus carnes

Una de las carreteras más concurridas de toda España es la A-6 y muchos madrileños la utilizan constantemente. Eso ha hecho que una gran mayoría coincida en que el mejor restaurante de carretera de la zona está a poco más de una hora de la capital.

Quienes no aprovechan los viajes en coche para hacer una buena parada para comer, no saben lo que se están perdiendo. Estos descansos obligatorios no son un mero trámite para estirar las piernas, sino que pueden convertirse en un disfrute para los sentidos.

En la A-6, ya en la provincia de Ávila, encontraremos un restaurante de carretera que reúne todos los requisitos para hacer las delicias de los comensales. Buenos precios, ambiente acogedor, trato fantástico y unos platos que te harán la boca agua.

El restaurante de carretera de la A-6 tiene un plato único

Hay cocineros internacionales como Martín Berasategui que siempre que salen con el coche tienen un restaurante de carretera como referencia. Sin embargo, hay otras opciones incluso mejores.

Por ejemplo, muy cerca de Madrid está el que para muchos es el mejor restaurante de carretera de la zona. Por supuesto, hablamos del local MA, en Adanero (Ávila).

Como no podía ser de otra manera, este local se ha especializado en los productos de proximidad y en sus carnes. Además, cuenta con muchos bocadillos de autor por si tienes prisa.

Cuenta con platos muy económicos desde 11 euros, pero el secreto de su éxito lo encontramos en un alimento concreto: el chuletón. En MA podemos probarlo de todo tipo aunque, como era de esperar, el que más triunfa es el de ternera de Ávila.

Para los paladares más exquisitos también ofrecen en su carta un chuletón de vaca rubia gallega extra madurada con un precio de 72 euros el kilo. Si buscas una opción más económica y relacionada con la zona hay otro plato que hace que todos los madrileños quieran parar aquí.

Tiene un cochinillo asado deshuesado por sólo 20 euros. Además, lo acompañan con una magnífica ensalada de vegetales.

El restaurante de la A-6 donde todo el mundo se para

El restaurante MA abre todos los días del año, festivos incluidos, aunque siempre cierra a las seis de la tarde. Por ello, se ha erigido como uno de los mejores locales para comer.

Para asegurarte que la parada merece la pena puedes reservar en su página web. Además, si sólo quieres hacer un pequeño alto en el camino también cuenta con cafetería para que pruebes alguna de sus tapas.

La guía Repsol lo definió de la siguiente manera: «Restaurante de carretera que justifica un viaje. Menú a precio muy ajustado y tapas de diversos precios. Pero lo más imprescindible son sus bocadillos de autor».