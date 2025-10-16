Tinto de Verano La Casera®: más de 75 años de sabor, autenticidad y calidad en cada vaso

Hablar de La Casera® es hablar de una marca que forma parte de la memoria colectiva de los españoles. Con más de 75 años de historia, la enseña nacida en Castilla-La Mancha ha sabido conservar su esencia mientras acompañaba a varias generaciones en sus momentos más cotidianos y felices. Desde su origen familiar, La Casera® se ha convertido en un símbolo del sabor tradicional y la autenticidad, asociado a la alegría, al encuentro y a los buenos momentos.

El Tinto de Verano La Casera® es hoy la bebida líder del segmento en España, con una categoría que la propia marca ayudó a construir y que ha mantenido con éxito gracias a la calidad de sus ingredientes, su arraigo local y su sabor inconfundible. Su receta, elaborada con vino tempranillo de origen nacional y la clásica gaseosa La Casera®, conserva el equilibrio perfecto entre frescura, ligereza y ese punto de dulzor que ha hecho de este combinado un imprescindible en las mesas de los españoles.

Desde su fábrica en Toledo, La Casera® mantiene un compromiso constante con la producción local y el empleo en la región, apostando por materias primas de proximidad y una elaboración responsable. Con el paso de los años, el Tinto de Verano La Casera® ha pasado de ser una mezcla doméstica, a convertirse en un producto de referencia en el mercado nacional e internacional, sin perder su espíritu familiar ni su vínculo con la tierra donde nació.

Liderazgo indiscutible y un crecimiento que no se detiene

Tinto de Verano La Casera® mantiene su liderazgo como la referencia número uno* del mercado español, con un crecimiento sostenido que consolida su posición año tras año. Suntory Beverage & Food Spain ha incrementado las ventas de La Casera® un 9%, con casi 30 millones de litros de su tinto de verano comercializados en el último año.

Este crecimiento refleja no sólo la fortaleza de la categoría, sino también la fidelidad de los consumidores y la capacidad de la marca para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo, ofreciendo una bebida refrescante, de baja graduación y con un sabor auténtico.

Su liderazgo no se limita al ámbito nacional. La Casera® ha comenzado a extender su presencia fuera de España, reforzando su distribución en mercados europeos donde el concepto del tinto de verano comienza a ganar popularidad. Esta expansión se apoya en el mismo valor que define a la marca desde sus orígenes: la autenticidad de una receta sencilla, equilibrada y elaborada con ingredientes de calidad local.

El éxito de La Casera® se explica también por su consistencia a lo largo del tiempo: la marca ha sabido mantener un sabor reconocible y constante, asociado al aperitivo, la comida o el tardeo, en definitiva, al disfrute compartido. Su tinto de verano no es sólo un producto, sino un símbolo de identidad española, que representa una forma de vivir y disfrutar sin artificios.

Innovación, sostenibilidad y compromiso local

La autenticidad y la tradición han sido siempre los pilares de La Casera®, pero su éxito también se apoya en una estrategia moderna, sostenible y responsable con el entorno.

Tinto de Verano La Casera® se elabora con vino tempranillo 100% español, apostando así por los productos locales y el concepto kilómetro cero, que reduce la huella ambiental y contribuye a fortalecer el tejido agrícola del país.

Este enfoque demuestra que tradición y sostenibilidad pueden ir de la mano, combinando el respeto por la receta original con un compromiso firme por un futuro más responsable. Además, la marca ha incorporado mejoras en sus procesos de envasado, con el objetivo de hacerlos cada vez más sostenibles y eficientes. La Casera® trabaja para reducir el uso de plástico virgen y optimizar el reciclaje de materiales, adaptando sus formatos a las nuevas necesidades de consumo. Un claro ejemplo es su formato de vidrio retornable en hostelería, cada una de estas botellas cuenta con una vida media de 10 años y al menos vuelve a la fábrica una media de dos veces al año. Además, en 2026 el 100% de las botellas de la marca serán de plástico reciclado.

El resultado es un producto fiel a su esencia, pero en constante evolución. Una bebida que conserva su sabor de siempre y se adapta a los valores del consumidor actual, cada vez más consciente de la importancia del origen, la calidad y el impacto ambiental.

Para La Casera®, la innovación no significa cambiar lo que funciona, sino mantener la autenticidad mejorando lo que nos rodea: desde la selección de sus ingredientes hasta la responsabilidad con la comunidad que la vio nacer.

Momentos de disfrute con sabor a La Casera®

Los momentos de disfrute y desconexión en España tienen muchas definiciones, pero hay una que es inconfundible: el chispeo de una botella de La Casera® al abrirse. Su tinto de verano se ha convertido en sinónimo de compartir, desconectar y disfrutar, un acompañante fiel en los aperitivos, las sobremesas, los reencuentros con amigos o las tardes al sol que se alargan hasta la noche.

La Casera® lleva décadas formando parte del paisaje emocional de nuestro país. Su tinto de verano representa una manera de entender la vida sencilla y cercana, que reivindica los pequeños placeres. Cada sorbo conserva la esencia de una receta que no necesita artificios, porque el verdadero secreto de su éxito es la autenticidad.

Con 3,5º de alcohol y un sabor equilibrado, el Tinto de Verano La Casera® invita al consumo moderado y responsable, en línea con los valores que la marca promueve desde sus inicios. Es una bebida pensada para disfrutar de forma consciente y refrescar sin excesos.

Con más de siete décadas de historia, La Casera® ha demostrado que la tradición puede ser el mejor motor de futuro. Su fórmula, basada en la autenticidad, la cercanía y el respeto por lo local, sigue guiando cada paso de una marca que ha sabido evolucionar sin perder su esencia.

Hoy, el Tinto de Verano La Casera® continúa siendo imprescindible en las mesas de los españoles. Su presencia en terrazas, bares, hogares y celebraciones lo ha convertido en un símbolo de la alegría y la manera de vivir mediterránea.

El futuro de La Casera® pasa por seguir innovando sin romper con lo que la hace única: su conexión con la gente, su apuesta por la calidad del vino nacional y su compromiso con un modelo sostenible que respeta el entorno. Una evolución natural que combina tradición e innovación, producto y emoción, territorio y sabor.