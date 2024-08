Relais & Châteaux Gran Hotel Mas d’en Bruno: el resort que conquista Europa desde el Priorat

El calor aprieta en la ciudad y los fines de semana son perfectos para una escapada. ¿Quién no ha sentido ese deseo incontrolable de huir del asfalto ardiente y las aglomeraciones veraniegas para refugiarse en un paraíso de lujo y tranquilidad? Sí, lo sabemos, la playa está bien para un par de chapuzones, pero ¿y si les digo que la mejor manera de sobrevivir al verano es dándose un homenaje en el mejor resort de Europa? Y no, no me he vuelto loco ni he bebido demasiado tinto de verano. Este oasis de paz y glamour no está en la Costa Azul ni en la Toscana. Amigos, el cielo en la tierra se llama Gran Hotel Mas d’en Bruno y está en Tarragona, en pleno Priorat.

Desde su apertura en mayo de 2023, Gran Hotel Mas d’en Bruno ha redefinido el lujo sosegado y la cultura del vino, convirtiéndose en un auténtico embajador del Priorat, esa joya escondida de viñedos y naturaleza exuberante. Este hotel boutique, único miembro de la familia Relais & Châteaux en Tarragona, ha sido coronado como el mejor resort de Europa por los prestigiosos World Travel Awards de la revista Travel & Leisure.

Además, es el sexto mejor hotel de todo el mundo y el mejor de España, de acuerdo con el veredicto de los más de 186.000 votantes que han participado en la encuesta que realiza cada año esta publicación estadounidense entre sus lectores. El establecimiento es propiedad y ha sido diseñado por The Stein Group, empresa que cuenta con 30 años de experiencia en el desarrollo, la renovación y la gestión de importantes hoteles boutique y resorts del mundo.

Rodeado de viñedos y muy cercano a la imponente sierra de Montsant, Relais & Châteaux Gran Hotel Mas d’en Bruno es un refugio perfecto para los sibaritas y hedonistas. Aquí, cada detalle está pensado para el pleno disfrute: una vinoteca y un spa privatizables, una piscina infinita, una biblioteca para perderse entre las páginas de un buen libro, y una boutique para aquellos que no pueden resistirse a un capricho.

Sus 24 habitaciones de diseño, obra del aclamado estudio Astet, son el epítome del confort y la elegancia. Pero la joya de la corona es la Bruno’s Suite, con 120 m² de puro lujo, terraza privada y vistas impresionantes a las colinas y viñedos. Sábanas de algodón egipcio de 600 hilos le envolverán en un lujo tan exquisito que el descanso será absoluto. Con un minibar gourmet al alcance de la mano para esos antojos nocturnos y una chimenea de doble cara que aporta romance y calidez, las noches son tan irresistibles que enfrentarse a la mañana se convierte en una tarea épica.

Y hablando de brindar, si el descanso y el confort son el alma de este Relais & Châteaux tarraconense, el vino es su corazón palpitante. Su bodega, surtida de más de 200 referencias, ofrece un viaje sensorial a través de los mejores caldos locales e internacionales, cuidadosamente elegidos para satisfacer los paladares más exigentes.

Las catas privadas son la excusa perfecta para dejarse llevar por los sentidos, mientras un sumiller experto guía cada sorbo. Pasando al estómago, porque no sólo de vino vive el hombre, la gastronomía es otro de los puntos fuertes de este resort boutique.

Tarraco, el restaurante de cocina italomediterránea, es el lugar ideal para disfrutar de platos frescos en su terraza junto a la piscina. Ofrece una variedad de ensaladas y sopas refrescantes, destacando elaboraciones como el ceviche de corvina salvaje con leche de tigre de maíz braseado y crema de boniato. Para algo más contundente, el sándwich club de bogavante nacional es un éxito asegurado, y la lemon pie con galleta sablé de almendra cierra la comida con un toque dulce.

Por la noche, Vinum se convierte en el escenario de una experiencia gastronómica más sofisticada. Aquí, los mejores vinos maridan platos creativos bajo la batuta del joven chef Josep Queralt. Este genio de los fogones, galardonado como Mejor Chef del Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre, ha demostrado su maestría en establecimientos como Can Bosch, Can Roca y Azurmendi.

En Vinum presenta tres menús degustación —incluyendo una opción vegetariana— que destacan por creaciones como los dados de atún rojo Balfegó en escabeche frío, la lubina al vapor con emulsión de espinas tostadas y la presa ibérica de Montaraz en dos cocciones. La carta también ofrece arroces, ensaladas y otras delicias que invitan a seguir explorando. Y para los amantes de la mixología, Bruno’s Bar, con su variada selección de cócteles y una carta de aperitivos y postres, es ideal para abrir el apetito antes de una comida en uno de los restaurantes del resort o para disfrutar de una última copa al final del día.

Después de disfrutar de los mejores vinos y manjares, el cuerpo también merece una buena dosis de relajación. El spa de Mas d’en Bruno es el paraíso de los mimos. Ubicado en el antiguo lagar de la masía y conservando restos de la edificación original, cuenta con una piscina de agua caliente, sauna, jacuzzi, baño de vapor y tratamientos exclusivos de Natura Bissé. La vinoterapia, por supuesto, no podía faltar en este templo del bienestar.

Porque si hay un lugar donde el tiempo se detiene y el placer es el único objetivo, ese lugar es Relais & Châteaux Gran Hotel Mas d’en Bruno. ¿Qué más se puede pedir?