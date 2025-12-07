El postre de la Edad Media que se hizo famoso por error, y hoy se sirve en los mejores restaurantes de España

Hay platos muy típicos de la gastronomía española que nacieron fruto de la necesidad, pero otros lo hicieron por mera casualidad. Este es el caso de un postre famosísimo: la crema catalana. Su origen se remonta a la Edad Media.

En un primer momento, fue un intento fallido de flan, pero terminó convirtiéndose en uno de los postres más emblemáticos de España. De hecho, hoy en día se incluye en la carta de alguno de los mejores restaurantes.

El sorprendente origen medieval de la crema catalana

La crema catalana también se conoce en Cataluña como crema quemada, pero lo sorprendente es que su origen se remonta a la Edad Media. Según la tradición, hay varias versiones sobre su nacimiento.

La más extendida sitúa su creación en el siglo XVIII, cuando un obispo visitó un convento catalán. Las monjas, deseosas de agasajarlo, prepararon un flan casero, pero la mezcla quedó demasiado líquida.

Para salvar el plato, improvisaron una crema más espesa y añadieron una capa de azúcar quemado. Al probarla aún caliente, el obispo exclamó «¡crema!», que en catalán significa ¡quema!, dando así nombre al postre que, desde entonces, empezó a conocerse simplemente como crema.

Otras leyendas apuntan a que la receta ya figuraba en recetarios medievales como el Llibre de Sent Soví y el Llibre del Coch, lo que situaría la crema catalana entre los postres más antiguos de Europa. Sea como fuere, el resultado convenció al clero, al pueblo y, siglos más tarde, a los mejores cocineros del país.

Cómo pasó la crema catalana de postre de la Edad Media a producto internacional

La fama de la crema catalana no se quedó entre conventos. Según otra anécdota histórica, el célebre seductor Giacomo Casanova quedó fascinado por su sabor durante una visita a Barcelona.

Tras probarla en una posada, aseguró que aquella crema superaba incluso a algunas natillas italianas. Su recomendación llegó a oídos de nobles y aristócratas, quienes pronto empezaron a pedir la receta.

El Barón de Maldà incluyó una receta de la crema catalana en su obra Calaix de Sastre, lo que contribuyó así a que la preparación quedara registrada para las generaciones futuras.

Con el paso de los siglos, el postre dejó de ser un dulce casero reservado para los domingos o días festivos y comenzó a ocupar un lugar destacado en la repostería española.

Aun así, todavía guarda ese regusto a tradición. Por ejemplo, en Cataluña se come el 19 de marzo, coincidiendo con el día de San José, en homenaje al santo.

Cuál es la receta histórica de crema catalana que puedes preparar tú mismo

La buena noticia es que la receta clásica se ha mantenido prácticamente intacta. La crema catalana se elabora con yema de huevo, leche, azúcar y harina de trigo o maíz, aromatizada con canela y piel de limón.

Pero su toque distintivo llega al final, cuando se añade una fina capa de azúcar blanco que se carameliza con un soplete o una pala de hierro al rojo vivo.

Si quieres darle un aspecto tradicional, lo mejor es que la sirvas en una cazuelita de barro. Además, también puedes utilizarla como relleno de otros postres.