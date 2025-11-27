Parece Laponia pero es un restaurante de un pueblo de la sierra de Madrid: renos, buzón de papa Noel y mucha magia

Renos, buzón de papa Noel y mucha magia, hay un restaurante de un pueblo de la sierra de Madrid que parece Laponia, pero no lo es. Es hora de saber por dónde nos vamos a mover en estos días en los que cada elemento cuenta. Sin duda alguna, tocará estar preparados para afrontar una serie de cambios que pueden ser claves y que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener. Es hora de empezar a pensar en esos planes que tenemos por delante y que pueden darnos más de una alegría.

En familia o en pareja o en solitario, nada mejor que sumergirse en la Navidad más auténtica sin salir de casa. Este tipo de pueblos que se visten de Navidad son una auténtica joya que no vamos a dejar escapar.

Es un restaurante de un pueblo de la sierra de Madrid

Podremos salir a comer y recorrer un pueblo en el que la Navidad nos hará pensar que estamos lejos de casa. Teniendo en cuenta que Papa Noel tiene su casa muy lejos de aquí, parecerá que se ha montado una segunda vivienda o vivienda de vacaciones en un restaurante cercano.

No tendremos que recorrer el mundo o hacer cualquier cosa más para descubrir lo mejor de un sitio que se ha convertido en toda una revelación. Un lugar que puede darnos más de una sorpresa inesperada, si tenemos en cuenta que estaremos ante un restaurante ideal para visitar en familia o con amigos.

A la hora de buscar un plan para estas jornadas, nada mejor para hacerlo, que visitar un rincón de la Sierra de Madrid que quizás no conocemos.

A la hora de buscar un plan para estas jornadas, nada mejor para hacerlo, que visitar un rincón de la Sierra de Madrid que quizás no conocemos. Más cerca de lo que nos imaginaríamos, tenemos este restaurante que se viste de Navidad.

Renos, buzón de Papa Noel y mucha magia

Este tipo de detalles son los que marcarán unas jornadas que acabarán siendo las que nos harán vivir una Navidad desde otro punto de vista.

En Navacerrada el restaurante El Portillón se prepara para la Navidad con una acogedora decoración de Navidad, con algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con una serie de comentarios positivos de sus clientes que señalan claramente que vamos a vivir una experiencia casi inolvidable: «Hoy hemos comido en el Restaurante Portillón de Navacerrada y la experiencia ha sido de diez. Desde el principio el servicio fue muy atento y el sitio, con el entorno de la sierra, acompaña mucho. De entrante probamos las zamburiñas, muy tiernas y sabrosas, y la tostada de sardinas ahumadas , que nossorprendió por lo bien equilibrada que estaba: potente pero fresca a la vez. En los platos principales disfrutamos mucho. El rape en salsa de gambas estaba en su punto, con una salsa suave y muy bien hecha. La carne también espectacular: tanto el lomo de Nebraska como el solomillo de buey eran de muy buena calidad, tiernos y sabrosos. De postre tomamos la tarta de queso, cremosa y ligera, y la tarta de yogur con mango, muy fresca y diferente, ideal para terminar la comida con un toque más ligero. En resumen, todo estuvo muy rico, bien presentado y con un servicio que te hace sentir cómodo. Sin duda, un sitio muy recomendable si quieres disfrutar de buena comida en un entorno único como Navacerrada».

Otros comentarios nos dan una idea de lo mejor de este lugar: «Pasé el fin de semana en Navacerrada y tuve la suerte de descubrir El Portillón, un restaurante que sin duda recomendaré. Fui tanto a desayunar como a comer, y en ambas ocasiones la experiencia fue excelente. En el desayuno, me sorprendió gratamente el bizcocho casero: esponjoso, sabroso y recién hecho, acompañado de un buen café. Todo a un precio muy razonable, lo cual se agradece. Para comer, pedimos todo al centro. Un lomo de Nebraska espectacular: muy tierno, jugoso y lleno de sabor. Después, el pulpo a la brasa estaba en su punto, con ese equilibrio perfecto entre lo crujiente y lo meloso. Y las alcachofas fueron otro acierto, tiernas y sabrosas. El servicio fue impecable: atentos, rápidos y muy amables en todo momento. El ambiente es muy agradable, con ese encanto especial que tiene el pueblo de Navacerrada».