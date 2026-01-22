La mejor sopa de pescado del mundo la hacen en este pueblo costero y todos quieren repetir, no tendrás que ir ni a Extremadura ni a Galicia. La realidad es que estamos ante una serie de peculiaridades que pueden ser claves, en estos días en los que cada detalle cuenta. Nos enfrentamos a una situación que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada, en estos días en los que cada detalle cuenta.

Hay recetas, platos, cucharadas y entornos que reconfortan, necesitamos descubrirnos y saborearlos, por suerte, nuestro país es todo un referente en el mundo entero. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos dará alguna alegría inesperada en estos días en los que cada detalle cuenta, conocer un punto del país que recibe miles de visitas por un plato de cuchara es importante. Vamos a sumergirnos de lleno en una combinación de ingredientes y de sabores que pueden ser esenciales en estas jornadas que tenemos por delante y que acabarán marcando una diferencia significativa. Este pueblo costero es todo un referente mundial por su sopa de pescado y quizás nos quede más cerca de lo esperado.

Ni Galicia ni Extremadura

Extremadura se ha convertido en el lugar en el que podremos descubrir una serie de platos y manjares espectaculares que nos llegarán a la mesa para saborear una combinación de sabores espectacular. Será el momento de conocer en primera persona lo que nos espera con estos cambios que serán esenciales.

Es momento de apostar claramente por una mezcla de ingredientes y de sabores que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que cada detalle puede contar de más, un viaje en el que descubrir cultura, paisaje, historia y gastronomía puede estar más cerca de lo que nos imaginaríamos.

La región que reina entre los amantes del pescado y del marisco es, sin duda alguna, Galicia. Un punto del planeta que nos invitará a descubrir lo mejor de una mezcla de ingredientes que acabará marcando una diferencia significativa en estos días que tenemos por delante.

Este punto del país recibe la visita de japoneses que llegan buscando una sopa de pescado que en su lugar de origen no sería tan buena. Un turismo gastronómico que ha puesto en el mapa este lugar.

Aquí hacen la mejor sopa de pescado del mundo

Tal y como nos explican el blog de Itsasoko: «La sopa de pescado que se sirve en Hondarribia no es una sopa cualquiera. Durante más de diez años, el cocinero Iñaki Bergés ha custodiado y preparado esta receta con una fidelidad absoluta a la tradición marinera. Su filosofía es simple pero poderosa: concentrar el máximo sabor sin necesidad de artificios. La magia reside en la calidad inigualable de sus ingredientes y la paciencia en su elaboración. El caldo se cuece a fuego lento, extrayendo la esencia de la mejor merluza del Cantábrico y combinándola con verduras seleccionadas. El resultado es un plato que trasciende lo meramente culinario. Los asistentes al evento de presentación lo confirmaron: probar esta sopa de pescado deliciosa es un ejercicio de recuerdo gustativo. En ella, muchos reconocieron los sabores de la infancia, como las sopas caseras preparadas con cariño por madres y abuelas con un sabor inconfundible del hogar».

Siguendo con la misma explicación: «El reconocimiento de esta sopa de pescado ha roto todas las fronteras geográficas. Su fama ha llegado incluso a Japón, un país con una rica cultura gastronómica, donde es conocida y venerada como, textualmente, «probablemente la mejor sopa del mundo». Este reconocimiento internacional no es una casualidad ya que son numerosos los visitantes extranjeros que planifican su viaje a la Costa Vasca con el único propósito de peregrinar hasta Hondarribia y probar este plato. Esta respuesta, en definitiva, supuso el impulso final para que el Restaurante de la Hermandad e Itsasoko unieran sus fuerzas y para que juntos hayan hecho posible que esta receta de culto pueda disfrutarse en cualquier mesa, respetando en todo momento su esencia y calidad original. Con esta colaboración, el restaurante de la Hermandad de Pescadores no solo está comercializando un producto; está exportando una parte vital del alma marinera de Hondarribia y de su inmenso patrimonio gastronómico. Si buscas una sopa de pescado con historia, emoción y un sabor inigualable, y que haya sido catalogada como la mejor sopa del mundo, ya sabes dónde encontrarla. Es el sabor del mar embotellado por Itsasoko para ti».

Es momento de probar esta increíble sopa desde casi cualquier parte del país, de degustar un plato de cuchara con una larga tradición que no podemos dejar escapar. Una sopa de pescado como esta, no tiene ningún rival, es el mejor aliado de una combinación de sabores increíble.