Carlos I presenta su nuevo Single Malt Whisky: la tradición del whisky se encuentra con el alma de Jerez

Carlos I, la reconocida marca de brandy de Jerez Solera Gran Reserva de Osborne, abre un nuevo capítulo en su historia con el lanzamiento de Carlos I Single Malt Whisky, su primera creación dentro de la categoría del whisky. Con este lanzamiento, la marca traslada su experiencia en el arte del envejecimiento a un nuevo territorio, manteniendo a Jerez y su patrimonio como parte esencial de su identidad.

Elaborado 100% con malta de cebada española, este nuevo single malt nace de la unión entre la tradición del whisky y más de 250 años de experiencia de Osborne en el envejecimiento de vinos y brandies de Jerez. Una creación que combina el conocimiento de la casa sobre el tiempo, la madera y el arte de la crianza con una nueva forma de entender el whisky.

Botas con historia y una doble maduración: el equilibrio entre el sistema estático y el dinámico

Carlos I Single Malt Whisky desarrolla su personalidad a través de un singular proceso de doble envejecimiento. Los primeros cuatro años, el destilado reposa estáticamente en botas de alrededor de 70 años que albergaron inicialmente durante 50 años vinos de Jerez Oloroso y Amontillado de Osborne y, posteriormente, durante otros 20 años, Brandy de Jerez Solera Gran Reserva Carlos I, en las bodegas de El Puerto de Santa María.

Esta larga trayectoria deja su huella en la madera, aportando al whisky sutiles notas de dulzor, vainilla, madera fina y especias, que construyen la primera capa de personalidad del single malt.

La crianza culmina con dos años en botas de Jerez VORS de Osborne mediante el tradicional sistema de criaderas y solera, que han contenido previamente los reconocidos Amontillado 51-1ª y Oloroso Sibarita. Elaboradas artesanalmente hace más de 100 años, estas botas forman parte del patrimonio histórico de las soleras de Osborne y permiten completar la elaboración a través del tradicional envejecimiento oxidativo del marco de Jerez. Este sistema de envejecimiento dinámico favorece la evolución del líquido a través de las reacciones oxidativas que fomentan el trasiego (la saca y el rocío) y la interacción con la madera, favoreciendo la integración de aromas y sabores que aportan una mayor complejidad y profundidad propias de una maduración prolongada.

Durante esta segunda etapa, el whisky gana riqueza y nuevos matices, incorporando notas afrutadas y de frutos secos. El resultado es un single malt en el que la influencia de Jerez constituye una parte esencial de su identidad.

Carlos I Single Malt Whisky se enmarca dentro de la creciente categoría de los whiskies Non-Age Statement, donde el protagonismo recae en el perfil organoléptico, la selección de botas o barricas y la visión del maestro destilador. Una categoría que reúne algunas de las referencias más reconocidas del whisky contemporáneo y que responde a una demanda creciente de consumidores que priorizan el carácter, la complejidad y la singularidad del líquido por encima de la vejez declarada.

El patrimonio de Osborne

Soleras históricas de Osborne. La selección de estas botas es posible gracias a la colección de soleras históricas de Jerez que Osborne ha preservado a lo largo de generaciones, fruto de su experiencia en la elaboración y crianza de vinos y brandies de Jerez.

Una colección excepcional. Este patrimonio reúne brandies prémium y vinos viejos de gran singularidad, entre ellos referencias VORS y RARE con más de 30 o 40 años de vejez. Algunas no se comercializan y otras cuentan con producciones muy limitadas, inferiores a 800 botellas al año.

Este patrimonio enológico se convierte ahora en parte de la personalidad de Carlos I Single Malt Whisky, conectando su nueva expresión con la historia y el saber hacer de Osborne en Jerez.

De la malta española a los alambiques de cobre

Carlos I Single Malt Whisky se elabora a partir de malta 100 % española de cebada. La cebada malteada se muele en Granada y, posteriormente, se introduce en el mash tun, donde tiene lugar el proceso de sacarificación con agua procedente del deshielo de Sierra Nevada, seleccionada por sus propiedades naturales y su idoneidad para la elaboración del destilado. A continuación, el mosto obtenido se somete a un proceso de fermentación y a una doble destilación en alambiques de cobre, dando lugar a un aguardiente de malta de gran carácter. Finalmente, este aguardiente se traslada a las Bodegas Osborne, donde continúa su proceso de elaboración hasta convertirse en Carlos I Single Malt Whisky.

A partir de ese momento comienza un proceso de envejecimiento en el que la madera y la influencia de Jerez se convierten en elementos esenciales para construir el carácter del whisky.

Para Marcos Alguacil, master blender y enólogo de Osborne y creador de este nuevo líquido, la selección de las botas ha sido fundamental para definir la identidad del single malt:

«Cada bota cuenta una historia. Al envejecer nuestro destilado primero en botas de brandy de Jerez Carlos I y luego en las exclusivas botas de Osborne VORS, nuestro whisky Carlos I ofrece una experiencia de cata única, que refleja generaciones de artesanía e historia de la región de Jerez. No buscaba repetir lo ya hecho. Quería crear algo que dejara huella. Por eso elegí las botas más legendarias de Jerez: para que este whisky no solo se bebiera, sino que se recordara.»

La expresión de Jerez en un single malt

Carlos I Single Malt Whisky presenta un color ámbar dorado con reflejos miel y una nariz elegante y compleja, con notas de ciruelas pasas, frutas confitadas, chocolate y madera.

En boca es un whisky de cuerpo medio, suave y equilibrado, con matices especiados, frutos secos y fruta madura. Su final, largo y persistente, deja una marcada presencia de las notas de Jerez. En copa, evoluciona progresivamente y revela nuevos matices dulces y especiados, con recuerdos de nueces, avellanas y un sutil toque balsámico.

Con este lanzamiento, Carlos I extiende su Singular Spirit a una nueva categoría, llevando al mundo del whisky una forma única de entender la tradición y el arte del envejecimiento, dos de las grandes señas de identidad de la casa, con un PVP de 41,90 € por botella.

Y para descubrir este nuevo whisky, Carlos I propone una experiencia creada para disfrutar en El Coleccionista, un nuevo concepto de coctelería en la capital del Grupo Dani García. Allí, los amantes de la coctelería podrán probar Don Carlos, un cóctel inspirado en la tradición de Carlos I y concebido para poner en valor las notas que las botas de Carlos I aportan al whisky. Elaborado con el nuevo whisky de Carlos I, licor artesanal de tabaco, sirope de azúcar moscabado y bitter de especias, se acompaña de una tapa de brioche de rabo de toro con champiñón, rúcula y la icónica salsa Bull de Bibo. Una combinación pensada para disfrutar de la personalidad del nuevo whisky junto a una propuesta gastronómica a la altura, en un plan que une coctelería y cocina de autor. Cóctel y tapa por 24 € o solo el cóctel por 15 €: una experiencia única que convierte a El Coleccionista en una parada imprescindible para descubrir el nuevo Carlos I en Madrid.