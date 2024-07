Así son las nuevas hamburguesas de Dabiz Muñoz para Burger King

El chef Dabiz Muñoz ha elaborado una nueva creación, la hamburguesa King Dabiz y la King Dabiz Chicken, que estarán disponibles desde este martes por un periodo limitado de tiempo para todo el mundo gracias al acuerdo de colaboración entre el chef madrileño y la cadena de hamburgueserías Burger King.

Ambas hamburguesas están hechas con pan croissant tostado, salsa tártara del chef con toques de limón, salsa chutney de tomate, bacon ahumado, pepinillos y queso Cheddar madurado, que se podrá elegir entre carne de ternera Aberdeen Angus o pollo. El precio de la hamburguesa sola es de 10,95 euros, mientras que el menú, que incluye bebida, patatas y postre, está disponible por 11,95 euros

Además, este lunes se llevó a cabo una presentación exclusiva en Madrid para celebrar el lanzamiento, atrayendo a una variedad de creadores de contenido y personalidades conocidas como Paula Echevarría, Juanjo Bona de Operación Triunfo 23, Alba Carrillo, Anne Igartiburu, entre otros.

La innovación en Burger King

Por otro lado, Luis Hérault, consejero delegado de Restaurant Brands Iberia, grupo que posee Burger King, ha expresado su satisfacción con el acuerdo: «Esta colaboración nos sitúa en el siguiente nivel, con una propuesta gastronómica sin precedentes para todos los públicos», explica.

La innovación es para Burger King uno de los ejes vertebradores de su estrategia. Desde su filosofía Have it your way, centrada en la personalización y que fue rompedora en los años 70, la marca entiende que la innovación es una buena forma de ofrecer la mejor experiencia gastronómica posible y atender las necesidades de un amplio abanico de consumidores.

«Compartimos con Dabiz el placer por el buen comer y una infinita pasión por la cocina y esta creativa y sabrosa King Dabiz nos permite ofrecer experiencias disruptivas a nuestros clientes. Sentimos que esta unión tenía que llegar tarde o temprano», ha asegurado el directivo.

La subida de precios de DiverXO

Asimismo, la reciente medida que ha tomado el chef Dabiz Muñoz de aumentar los precios del menú degustación en su aclamado restaurante DiverXo ha suscitado una oleada de reacciones, entre ellas la de Carlos Maldonado.

«Es un negocio», afirmó. «Toda la materia prima ha sufrido un incremento en el coste. Se basa, como en todo negocio, en lo que te cuesta el producto, el gasto que conlleva elaborarlo, el personal o la puesta en escena. Todo tiene un gasto desmesurado». Sus palabras reflejan una comprensión profunda de la dinámica económica que rige el funcionamiento de un restaurante de alta gama, donde cada detalle, desde los ingredientes hasta el personal y la experiencia del comensal, influye en los costos.