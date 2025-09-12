7 restaurantes de la sierra de Madrid que tienes que conocer: de Navacerrada a El Escorial

Si vives cerca de la capital, tienes muchos números para pasar un fin de semana o escaparte en los montes cercanos. Por esto nada mejor que conocer estos 7 restaurantes de la sierra de Madrid que destacan y que están de moda. Se come rico, con productos de la tierra y otros más novedosos con el fin de aportar siempre ese plus distinto que caracteriza a la gran parte de restaurantes del país, venerados en todo el mundo.

La sierra de Madrid engloba diversas rutas en las que hacer senderismo y muchos otros deportes al aire libre. Tras estas actividades, otra manera de hacer turismo es adentrarse en la gastronomía de esta peculiar zona. Según Turismo de Sierra Norte de Madrid, entre las actividades gastro principales están los cursos gastronómicos o cursos de cocina que ofrecen formación sobre técnicas culinarias y costumbres gastronómicas. También se celebran cantidad de encuentros gastronómicos donde se ponen en valor los productos del territorio y su cocina local en las denominadas jornadas gastronómicas. Además los visitantes lo pasarán en grande con la degustación de productos locales como embutidos, miel, y aceites, todos elaborados de manera artesanal por productores de la Sierra.

Los 7 restaurantes de la sierra de Madrid

Vesta Taberna

Situado a los pies del Monte Abantos, en San Lorenzo del Escorial es mucho más que un restaurante: es un homenaje al hogar, a la cocina tradicional y a la innovación culinaria. Liderado por el chef Manuel Melcón, cuya trayectoria internacional incluye hitos en reconocidos templos gastronómicos como Noma (Copenhague), La Verre Volé y L’Ami Jean (París), entre otros, Vesta Taberna ofrece una propuesta que combina lo mejor de la alta cocina española con toques que incluyen sabores de otros países.

Recomendado por la Guía Repsol e Inspirado por el concepto de la «bistronomie» francesa, que acerca la alta gastronomía al gran público de forma desenfadada y accesible, Vesta Taberna elimina las barreras formales y propone una experiencia culinaria sincera, creativa y de calidad.

Cada plato es una celebración de los productos de temporada y de proximidad, respetando su esencia y realzándola con técnicas refinadas y sabores sorprendentes. Todo ello acompañado de una cuidada selección de vinos naturales y ecológicos, que completan una experiencia donde la autenticidad y la sostenibilidad son protagonistas.

Antigua Casa Patata

¿Quieres disfrutar de la gastronomía de la Sierra Norte de Madrid? Ven a comer a Antigua Casa Patata Restaurante en Torrelaguna. Este restaurante cuenta con pagos con tarjeta, bodas, chimenea, música en directo, obras de arte, salón privado y terraza.

Luz de Lumbre

En San Lorenzo de El Escorial, este local posee cantidad de atractivos. Un espacio que acoge, un sábado al mes, música en vivo y en sus ‘sabrosas’ RRSS detallan ambos calendarios. Para el paladar, hay pizzas, tapas y un menú degustación y otros cuatro temáticos: Verde, Del Mar, Carnívoro y Luz; así como una gran variedad de opciones para grupos perfectos para las cercanas navidades. Para completar la experiencia, nada como buscar la compañía perfecta en su cuidada bodega.

Hospedería El Arco

Ven a comer al Restaurante hospedería El Arco, con una elaborada cocina mediterránea.

La Posada de Mari: 7 restaurantes de la sierra de Madrid

Este restaurante cuenta con comida para llevar, pagos con tarjeta, salón privado y terraza.

Asador de Teodomiro

Este restaurante cuenta con horno de leña, carne de caza, menú, separación de residuos y terraza.

Las Eras

Entre otros, encontramos terraza, opción vegetariana y sin gluten, con producto local y admite animales.

Otros restaurantes de la zona para tener en el radar

Panorámico

Ubicados en el corazón de Navacerrada, donde la tradición se fusiona con la innovación para ofrecerte una experiencia gastronómica inigualable.

Restaurante Panorámico, a solo unos kilómetros de la bulliciosa capital, nuestro restaurante te transportará a un oasis de tranquilidad y belleza natural. Un edificio de diseño tradicional, con unos ventanales desde donde disfrutar de las vistas.

El Torreón de Navacerrada

Mucho más que un hotel, el Torreón de Navacerrada es un antiguo palacete de piedra de 1880 en plena naturaleza y a sólo 50 kilómetros de Madrid. Está situado en una finca de 1.500 m2 y rodeado de pinos.

Reconvertido en Hotel Rural en 2004, acaba de reabrir sus puertas tras un año de preparativos, y es capaz de ofrecer una experiencia singular en el mundo de la hospitalidad.

Su objetivo es que el huésped se sienta como en su propia casa, con un ambiente íntimo y un sinfín de detalles que garantizan una estancia inolvidable. Encuentra las comodidades y tranquilidad que buscas en nuestro Hotel Rural en Navacerrada.