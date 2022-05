Rueda releva a Feijóo al frente del PP gallego y exige a Sánchez un sistema de financiación «justo»

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha sido ratificado este domingo como nuevo líder del PP de Galicia y, en su discurso de clausura del congreso autonómico en el que ha salido proclamado, ha adelantado que pedirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un sistema de financiación «justo».

Además, Rueda ha asegurado que también exigirá al socialista que realice un reparto de los fondos europeos ‘Next Generation’ en el que las regiones gobernadas por el Partido Popular no sufran «discriminación».

El líder de los populares gallegos ha reivindicado la «normalidad excepcional» de la política gallega y ha ironizado con el polémico tuit de la exvicepresidenta del Ejecutivo central Carmen Calvo en referencia a la estancia del Rey Juan Carlos I estos días en Sangenjo (Pontevedra): «Bochorno es lo que está pasando en la política de La Moncloa con el Partido Socialista».

Hoy suben las temperaturas en todo el país, gran bochorno en #Sanxenxo. — Carmen Calvo (@carmencalvo_) May 20, 2022

En su intervención, tras la proclamación de los resultados del 18 Congreso Autonómico del partido, en el que ha sido elegido presidente con el 97,2% de los apoyos de los compromisarios, ha aprovechado para dessgranar alguno de los asuntos que exigirá a Sánchez ahora como titular de la Xunta.

«No podemos tolerar la más mínima discriminación, no podemos tolerar cómo se trata a Galicia en el reparto de los fondos ‘Next Generation’», ha censurado Rueda, en referencia a un aspecto tan «fundamental» para la Comunidad como la automoción, con la planta de Stellantis en Vigo como máximo exponente.

Asimismo, en la línea de las reivindicaciones de su antecesor, Alberto Núñez Feijóo, el nuevo presidente de la Xunta y del PPdeG ha advertido que no aceptará un sistema de financiación autonómico que no sea «justo» y «que no prime» atender a los costes de los servicios públicos.

En el plano sanitario, ha lamentado que el Gobierno central «absurda e injustamente» no permita a la Administración gallega formar más facultativos con el sistema MIR, lo que provoca que haya «menos médicos» de lo que le «gustaría». «Es absurdo y nos está haciendo muchísimo daño», ha agregado.

En infraestructuras, ha urgido la llegada de los trenes Avril para que la línea AVE esté en pleno funcionamiento «en julio» hasta las ciudades de Vigo, A Coruña, Pontevedra y Santiago de Compostela. «Quedan dos meses para cumplir ese compromiso», ha advertido, al tiempo que ha recordado que tampoco se sabe «absolutamente nada» del traspaso de titularidad de la AP-9.

«Hablo de tantas cosas que Galicia sigue necesitando y desde luego vamos a seguir reclamando, insisto, con toda la firmeza, con todo el compromiso, con toda la lealtad, pero sabiendo que todo lo que estamos pidiendo lo estamos pidiendo con justicia, porque lo merecemos», ha asegurado el presidente de la Xunta.

En este contexto, Rueda ha criticado que el PSOE esté «atrapado» con «cesiones» a EH Bildu, a los independentistas catalanes, a «las diferentes tribus de Podemos» e «incluso al BNG». «En el Partido Socialista están dispuestos a pasar por todos los aros, con tal de que el único aro que no haya que pasar sea el de dejar Moncloa», ha concluido Alfonso Rueda.