Marta Lois deja la política tras la debacle de Sumar en Galicia y se refugia en la universidad

Marta Lois, la que fuera candidata de Sumar a las elecciones autonómicas del pasado 18 de febrero en Galicia, ha comunicado que va a alejarse de la política para volver a la Universidad de Santiago, donde es docente, apenas una semana después de haber cosechado unos pobres resultados en los comicios regionales. Aun así, ha afirmado que seguirá vinculada al movimiento político fundado por Yolanda Díaz, aunque todavía tiene que definir cómo va a ser su «papel a futuro».

Este anuncio se hace unos días después de que Sumar no cumpliese con sus objetivos electorales en Galicia. La formación rosada pretendía, al menos, entrar con un diputado en la cámara regional. Sin embargo, no alcanzaron ni el 2% de los votos y, finalmente, no lograron colar a ningún representante en el Parlamento gallego ni pudieron evitar una nueva mayoría absoluta del PP, con Alfonso Rueda a la cabeza.

Marta Lois ha insistido en que hay que «mirar al futuro». Más concretamente, ha mencionado que en «en breve» vendrán «unos objetivos y unas fechas muy importantes». «Tanto el 23 de marzo», fecha en la que se ha fijado la I Asamblea estatal del partido de la vicepresidenta segunda del Gobierno, «como las elecciones europeas». «Yo voy a estar ahí construyendo, tejiendo y acompañando en todo este proceso para organizar la estructura», ha manifestado la ex portavoz de Sumar en el Congreso.

La que fuera diputada en la Cámara Baja ha expresado que aunque regrese a la Universidad, no abandona su vinculación con Sumar. Lois regresará a la Facultad de Ciencias Políticas de Santiago de Compostela, pero pretende acompañar a la formación en las próximas fechas clave en el calendario electoral, como ha comentado este jueves junto al portavoz de Sumar en Galicia, Paulo Carlos López.

«Iremos viendo cuál va a ser mi rol»

Aún no está claro el papel que va a desempeñar en la formación una vez que vuelva a trabajar como docente. Los medios le han interrogado a este respecto, aunque Lois ha evitado entrar en detalles. «Voy a seguir estando en el proyecto colectivo de Sumar Galicia remando colectivamente y, a partir de ahí, iremos viendo, después de estas fechas, cuál va a ser mi rol y cuál será mi papel a futuro», ha manifestado la ex portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados.

Lois ha admitido que se han dado «malos resultados» en los comicios de Galicia. En concreto, ha atribuido esos datos a la «falta de tiempo» que ha tenido el partido para poder extenderse por la región debido a la campaña «adelantada» porque las elecciones a la Xunta se anticiparon a la fecha prevista.

No obstante, ha defendido que se trata de una formación que está, ahora mismo, «en construcción» y que Sumar no debe dejar de «mirar al futuro» en la región gallega.

Inicio un tempo novo tras meses intensos. Voltar á Universidade e as aulas é unha honra e un privilexio para min. Ao mesmo tempo, seguirei ligada ao proxecto de Sumar e a súa boa xente. Vémonos pronto, nas rúas, nas aulas, na política do que importa! https://t.co/hsygdHcTW5 — Marta Lois (@MLoisgonzalez) February 22, 2024

En sus redes sociales, Marta Lois ha mencionado que «inicia una nueva época después de meses intensos». «Regresar a la Universidad y a las aulas es un honor y un privilegio para mí», ha manifestado la que fuera portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados. «Al mismo tiempo, seguiré conectado con el proyecto Sumar y su buena gente», ha continuado la que fuera concejala en Santiago. «¡Hasta pronto, en las calles, en las aulas, en la política de lo que importa!», ha concluido el mensaje en su perfil oficial.

El portavoz de Sumar en Galicia, Paulo Carlos López, se ha sumado a las palabras de Lois y ha confirmado que es el momento «de construir y de asentarse territorialmente para tener futuro». López ha sido más duro respecto al análisis de los resultados, que ha calificado como «malos, sin paliativos». «Tenemos que aprender de los errores que cometimos como organización», ha admitido el vocero de la formación de Yolanda Díaz en Galicia. Aun así, ha argumentado que «el contexto» de estas elecciones «no era fácil».