El PP de Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda ahondó sobre todo durante la última semana de campaña en Galicia en el mensaje de apelar al votante descontento de Vox y del PSOE. Lo hizo manejando, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes populares, un trasvase de voto del 32% de la formación de Santiago Abascal y de casi un 7% del Partido Socialista.

Estos datos que los estrategas del PP han ido utilizado desde antes de la jornada electoral del 18F para armar su argumentario y blindar la mayoría absoluta -la quinta consecutiva cosechada en Galicia tras la cuatro cosechadas por Feijóo como cabeza de cartel- se corresponden con el «voto demoscópico» analizado, explican las mismas fuentes.

El propio Feijóo, el pasado jueves 15 de febrero, penúltimo día de campaña en Galicia, se dirigió a los votantes de Vox para confiaran en el PP de Alfonso Rueda. «O unimos los votos o viene el soberanismo de izquierda», señaló, en alusión a las papeletas que podía la formación Álvaro Díaz-Mella, con alto riesgo de quedar sin representación, como finalmente ocurrió. Unos sufragios que, según el PP, beneficiaban al multipartito de BNG, PSOE y Sumar.

«Cualquier voto que no vaya al PP es para que gobierne el BNG», socio de Pedro Sánchez, enfatizó Feijóo en un mitin en el polideportivo municipal de Coristanco (La Coruña). El líder del PP alertó así de lo que ocurriría al dividir las papeletas del voto de centroderecha, dado que en las elecciones municipales del pasado mayo, tal circunstancia llevó al PP a perder la Diputación de Coruña o de Lugo mientras que Vox «sacó cero» escaños. «Yo os pido que unamos los votos como hicimos en el año 2020», manifestó.

Al día siguiente, el viernes 16 de febrero, cierre de campaña, tanto Rueda como Feijóo hicieron un último llamamiento al voto útil. El presidente electo de la Xunta, todavía entonces candidato, se dirigió directamente a quienes apostaron en el pasado por otros partidos para «dar un recado» al PP. «A toda esa gente hay que decirle que esta vez los necesitamos más que nunca. Y por tanto, tienen que votarnos también sin ninguna duda», subrayó en el Palexco de La Coruña.

En la misma línea, Feijóo proclamó que veía a Rueda «más presidente que nunca», advirtiendo de que sólo «la división del voto» o «el exceso de confianza» podía «frustrar esa ilusión». «¡Qué no os engañen, si los gallegos quieren una Galicia unida, si los gallegos quieren que no gobierne el conjunto de partidos soberanistas incluidos, sólo hay una papeleta! Que no os llenen la cabeza de falsas informaciones», apostilló el presidente nacional del PP.

Votante «moderado» del PSOE

De igual modo, el otro objetivo del PP en la campaña gallega fue atraer al votante «moderado» del PSOE que cada vez se distancia más del sanchismo. El propio ex alcalde socialista de La Coruña, ex diputado del PSOE y ex embajador de España en el Vaticano, Paco Vázquez, sugirió el pasado martes en una entrevista en Espejo Público de Antena 3 que había apostado por la papeleta del PP. Vázquez declaró que votó «a favor del proyecto constitucional que mejor ampara y protege el desarrollo político de la España en la que yo creo, que yo defiendo», remachó.

Gamarra, Feijóo, Rueda y Bendodo.

Tal y como publicó OKDIARIO la semana pasada, las dos caravanas del PP (la de Feijóo y la de Rueda) se remangaron en pedir el voto a esos electores del PSOE que sí están a favor de la unidad de España y no de procesos de «autodeterminación». «Son los socialistas identificados con Abel Caballero en el Ayuntamiento de Vigo (o Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha) a los que ofrecemos nuestro proyecto como alternativa a las alianzas del PSOE con el Bildu gallego», apuntaron los populares a este periódico, en referencia al BNG de Ana Pontón. El PSOE basó aquellos días su estrategia, a la desesperada, en remar a favor de los nacionalistas con tal de que el PP no pudiese ganador pese a vencer en las urnas.

Así, Feijóo y Rueda abogaron por «aglutinar en torno al PP a los gallegos que no se sienten independentistas, que se sienten gallegos y españoles, y que quieren proteger a Galicia de la inestabilidad de la política española y de las excentricidades del independentismo».

Ahora, de cara a las próximas citas electorales, con los comicios vascos y europeos previstos para este semestre, el PP seguirá adelante con este discurso que ha funcionado. Ya lo dijo Feijóo el lunes, un día después de las elecciones, en la Junta Directiva Autonómica del PP de Galicia que celebró el triunfo de Rueda. «Galicia ha enseñado que si los españoles concentran el voto en el PP, frenaremos al independentismo y mandaremos al sanchismo a la irrelevancia», aseguró.