Feijóo: «Galicia ha enseñado que concentrar el voto en el PP es mandar al sanchismo a la irrelevancia»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado este lunes, un día después de la holgada victoria del partido en Galicia, que «los españoles ya saben que si concentran el voto en el PP frenamos al independentismo y arrinconamos al sanchismo».

«Ya lo hemos comprobado, esta es la receta, concentre usted el voto en el PP y frenaremos al independentismo, y mandaremos a la irrelevancia al sanchismo», ha declarado Feijóo, en un claro alegato a antiguos votantes de Vox y del PSOE, a por los que se lanzó el Partido Popular en la recta final de esta campaña.

Así lo ha manifestado en su intervención en la Junta Directiva Autonómica del PP de Galicia, celebrada en el Hotel Eurostars San Lázaro de Santiago de Compostela, un día después de que su partido ganara aquí las elecciones regionales con su quinta mayoría absoluta consecutiva.

«Galicia ha enseñado a Sánchez lo que piensa de su gobierno, y a España, cómo demostrar con sentido común, sin dejarse intoxicar por el ruido, que somos capaces de ganar al sanchismo y sus terminales, que son más de las que imagináis», ha afirmado Feijóo.

«Sólo quiero decir que hemos ganado contra todo y contra todos; hemos ganado a la irresponsabilidad el partido de Sánchez que se encomendó al nacionalismo gallego; a todas las mentiras; a todas las manipulaciones, a todas las insidias, al barro; a los que querían que esto fuera un plebiscito de liderazgo. Galicia votó por Galicia como siempre y dio un ejemplo a toda España», ha proclamado el jefe de la oposición.

Además, Feijóo ha sostenido que el PP ganó este 18 de febrero «porque gobernamos para todos, porque decimos la verdad, actuamos con honestidad, somos el partido que más se parece a Galicia, y porque tenemos al mejor presidente para Galicia, que aporta los puntos que declinan la balanza», ha recalcado sobre Rueda.

Dos años desde el «atasco»

Asimismo, el líder nacional del PP ha destacado este triunfo como «el máximo de las celebraciones posibles» al llegar justo dos años después del «atasco» que se produjo en el partido tras los ataques del entonces presidente Pablo Casado a Isabel Díaz Díaz Ayuso, una crisis que fue taponada con la llegada del político gallego la Presidencia del partido en abril de 2022. Hace ahora dos años, Feijóo, presidente entonces de la Xunta de Galicia, y el resto de barones acordaron la celebración de un Congreso Extraordinario para resolver la mayor crisis de la historia del partido.

«Teníamos una gran responsabilidad; esta semana se van a cumplir dos años desde que el PP nacional convocó un congreso extraordinario. Para mí no hay fórmula mejor que celebrar estos dos años que con la mayoría absoluta de Rueda en Galicia», ha confesado Feijóo entre aplausos de los suyos.

Previamente, Alfonso Rueda, presidente electo de la Xunta, ha agradecido a Feijóo su fuerte implicación en esta campaña. «Entendió desde el principio que tenía un papel fundamental, hay que gente que suma en Galicia vaya donde vaya, y otros que restan», ha señalado el líder del PP gallego sobre su antecesor.

«Esta victoria también es tuya por muchísimas razones y ya verás cuando seas presidente de España, cómo Galicia volverá a ser una pieza decisiva, con un apoyo enorme», ha dicho Rueda a Feijóo, destacando su «trabajo inmenso» en estas semanas.

Además, Rueda ha remarcado que este 18 de febrero Galicia ha mandado un mensaje a España «muy claro». «Cuando había todo tipo de teorías y deseos, ayer dijimos que Galicia le daba un frenazo en seco a Pedro Sánchez y sus socios nacionalistas», ha señalado el presidente del PP gallego.

Sin «privilegios»

«Ni queremos ni vamos a admitir chantajes ni privilegios. No pedimos privilegios para nosotros, pero no vamos a admitir que se den a los demás, queremos igualdad, también para Galicia. Y queremos entendimiento, responsabilidad, sentidiño y dignidad para Galicia. Es lo que vamos a defender for encima de todo y ayer mandamos ese mensaje contundente», ha sentenciado Rueda.

Por su parte, la secretaria general del PP gallego, Paula Prado, ha lamentado que los mismos que «hicieron todo lo posible por intentar embarrar la campaña, ahora ya intentan embarrar el resultado electoral». Sin embargo, «una vez más no van a engañar a los gallegos», ha lanzado a PSOE, Sumar y los nacionalistas del BNG. «No van a empañar una victoria histórica del PP de Galicia. Ni saben ganar, ni saben perder, ni saben entender a Galicia y los gallegos y así van a seguir mucho tiempo en la oposición», ha remachado la directora de campaña.