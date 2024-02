«Mientras no le den los números, Sánchez no irá a elecciones». Así sostenía en privado este martes uno de los barones del PP con responsabilidad de Gobierno en plena euforia por la mayoría absoluta del partido en Galicia y el batacazo de los socialistas. Una impresión que es compartida, según las fuentes internas consultadas, por otros líderes territoriales, que se niegan a hablar de «cambio de ciclo» pese a lo expresado por las urnas este 18F, donde el PSOE gallego registró el peor resultado de su historia. Por su parte, Sumar, socio de Sánchez en el Gobierno central, ni siquiera consiguió representación parlamentaria en el Pazo do Hórreo.

Asimismo, hay coincidencia entre barones del PP, convocados este martes a un Comité Ejecutivo Nacional en Génova, en que Sánchez «aguantará todo lo pueda» en la Moncloa, realizando más concesiones a los separatistas. «Ha mostrado una enorme debilidad en las elecciones gallegas y esto lo van a aprovechar los independentistas», sostienen las fuentes citadas. Convencidos de que Sánchez está dispuesto a transigir con las exigencias de Junts, estos barones alejan así la posibilidad de un adelanto electoral a partir de mayo, que es cuando lo permite la Constitución.

De esta manera, entre los barones del PP existe la creencia de que el fracaso de Sánchez en Galicia va a dar alas al partido de Carles Puigdemont para aumentar la presión sobre el inquilino de la Moncloa y arrancarle nuevos privilegios. En este momento la Ley de Amnistía se encuentra paralizada en el Congreso de los Diputados por la falta de acuerdo entre los socialistas y los separatistas catalanes de Junts, que exigen extender el olvido penal a todo el terrorismo y al delito de alta traición (por las conexiones del procés con Rusia).

En este escenario, también es compartida entre buena parte de los barones del PP la sensación de que el momento actual no es el de un «cambio de ciclo», llamando así a no confiarse. «Si te crees lo del cambio de ciclo, palmas», recalca otro dirigente del PP al frente de un Gobierno regional. «Es contraproducente y prematuro dar por hecho un cambio de ciclo», comenta en privado otro barón responsable igualmente de un Ejecutivo autonómico.

Además, tanto en público como en privado, los barones del PP afirman estos días que la reflexión sobre lo que depararon las urnas el domingo la debe hacer el PSOE, especialmente Pedro Sánchez, y no el Partido Popular pese a las informaciones que salieron de Génova sobre la relación con Junts en mitad de la campaña gallega. «El PSOE ha comprado el discurso de los independentistas, y cuando pasa eso, la gente vota por el original», apunta otro barón sobre el crecimiento del BNG y el descalabro de los socialistas gallegos.

Elecciones en el País Vasco

Por ello, las fuentes del PP vaticinan que «Bildu va a sacar un resultado importante, fundamentalmente, porque Sánchez se está dedicando a blanquear la desigualdad que promueven estos partidos separatistas», remarcan.

Precisamente, en el Comité Ejecutivo Nacional de este martes, varios barones se pusieron «al servicio» del PP vasco para seguir «el ejemplo» de Galicia, según fuentes internas. El propio Feijóo ya dijo el lunes al presidente electo de la Xunta, Alfonso Rueda, que deberá ayudar en la campaña vasca. «Vete preparando porque creo que te van a llamar», le trasladó para recalcarle que tendrá que «pringar».

Además de Feijóo, que habló en abierto en el Comité Ejecutivo Nacional, tomaron la palabra a puerta cerrada la secretaria general del PP, Cuca Gamarra; el propio Rueda; el presidente del PP vasco, Javier de Andrés; los presidentes de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Murcia y Extremadura (Isabel Ayuso, Juanma Moreno, Fernando López Miras y María Guardiola); el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez; el líder del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y su homólogo en Navarra, Javier García.

De Andrés aprovechó su discurso para reseñar que hay cuatro partidos en el País Vasco (PNV, Bildu, PSE y Podemos) que se presentan con «marcas distintas» a las próximas elecciones regionales -todavía por convocar para esta primavera- pero que son el «mismo producto», según recoge Ep. El presidente de los populares vascos también presentó al PP como la única «alternativa constitucionalista» que defiende un modelo de sociedad vasca abierta y no encerrada en sí misma.

Por su parte, fuentes presentes apuntan que Paco Núñez insistió en la idea de que el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, tiene «herramientas para frenar la Ley de Amnistía», puesto que hay gente de su «estrecha confianza sentada en el Congreso de los Diputados». «Si Page no para ninguna de las decisiones de Sánchez, sus palabras serán un gran engaño», vino a resaltar Núñez, según las fuentes citadas.

En la primera de las intervenciones sin cámaras, Cuca Gamarra felicitó a Rueda por el «magnífico resultado», al tiempo que subrayó que cinco mayorías absolutas en Galicia representan un «hito político» y un «logro espectacular que afianza la fortaleza del PP», indican fuentes de Génova.

Además, Gamarra incidió en que el «hito» del PP gallego lanza un mensaje de «unidad, estabilidad e igualdad al conjunto de España», a la vez que señala el «fracaso» de Pedro Sánchez, dado que los gallegos han rechazado «la política de desigualdad». «Sánchez se ha chocado contra su propio muro y la derrota es evidente», añadieron las mismas fuentes. «Esta victoria nos refuerza como partido y nos impulsa a hacer más partido cada día», sentenciaron.