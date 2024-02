La derrota que ha sufrido Pedro Sánchez en las elecciones gallegas, tendrá consecuencias a nivel nacional. En concreto, con sus socios minoritarios que sostienen al Gobierno. En Waterloo, residencia oficial de Carles Puigdemont, tras los comicios en Galicia celebraban el batacazo del PSOE y el ascenso del BNG, por el bien de sus propios intereses. «Ahora nos dará lo que pedimos o que convoque elecciones», defendían en el entorno de Puigdemont. Conscientes de que un adelanto de las elecciones generales en España, a día de hoy, podría ser letal para Sánchez.

En el partido independentista, sin haber concurrido a las elecciones de este domingo en las que Galicia dio un varapalo a Sánchez, se saben también ganadores. Con el plazo para renegociar la Ley de Amnistía con el PSOE prorrogado dos semanas más, Junts va a aprovechar la debilidad de los socialistas para incluir todos los delitos de terrorismo en los casos amnistiados. Una línea roja que el PSOE siempre ha rechazado cruzar y que ahora se podría ver obligado a ceder a cambio de dar salida a la norma de olvido penal.

¿Sánchez adelantará las elecciones?

Los junteros manifiestan que «tenemos más que ganar que perder que el PSOE», con el pulso que piensan plantear a los socialistas, convencidos de que nadie de la dirección se pueda llegar a echar atrás en su negativa a aprobar la amnistía tal cual está. «Dijimos que esta amnistía no nos servía y sigue sin servirnos», manifiestan en el entorno del ex president de la Generalitat. En Waterloo, dicen que «si Sánchez quiere agotar el mandato en La Moncloa sabe que tiene que cumplir con Junts, y, hasta ahora, no ha cumplido prácticamente nada de lo que firmó. Avisan de que «vamos de buenas, pero nuestra paciencia tiene un límite y una fecha de caducidad». Junts quiere resultados tangibles antes de las elecciones catalanas.

Con la prórroga de dos semanas más, la futura Ley de Amnistía ya tiene ahora unos plazos más acotados. Es decir, el tiempo apremia a PSOE y Junts, de cara a alcanzar un acuerdo que, según fuentes de ambos partidos, «sigue alejado». Este miércoles, la comisión de Justicia del Congreso volverá a debatir el texto. En dicha reunión, tras el paso de los gallegos por las urnas, se verá si la estrategia del Pedro Sánchez de negarse a ceder ni un milímetro más a Junts era un órdago real o sólo una forma de salir del paso para no perjudicar a José Ramón Gómez Besteiro. Fuentes de Moncloa y Ferraz se mantienen en que «el texto se debe quedar como está». Algo que los de Carles Puigdemont no aceptan.

El ejemplo del BNG

Este lunes, tras la reunión semanal de la Ejecutiva de Junts, el portavoz de la formación separatista, Josep Rius, aseguró que no parece que haya correlación alguna entre los resultados del PSdeG y la amnistía. Por lo que, fuentes de la dirección juntera, animan a los de Sánchez «a ser valientes y a plantar cara a los jueces que hacen de políticos». «Hacer extrapolaciones es siempre delicado, pero el PSOE ha perdido votos en Galicia en favor de una formación soberanista y que ha defendido la amnistía» aclaró. Rius, en este sentido, afirmó que «no parece que tenga que haber una correlación o una relación causa-efecto entre una cuestión y la otra».

Para el diputado independentista, el soberanismo gallego que encarna el BNG dio «un paso de gigante para ser una alternativa» al PP y al PSOE», y cree que ello evidencia que cada vez hay más gente que está por una Galicia soberana, dijo. Aunque el PP haya ganado los comicios en Galicia por mayoría absoluta, los junteros consideran que ha sido una victoria «por la mínima» porque, a su juicio, los resultados visualizan que ha sufrido un desgaste.

En Junts per Catalunya se regodean del resultado obtenido por sus socios socialistas al asegurar que «el PSOE sigue siendo incapaz de vertebrar una alternativa de gobierno» que no pase por la unión con los partidos separatistas e independentistas. Desde la formación liderada por Carles Puigdemont, explicó Rius, «animamos al BNG a seguir trabajando por una Galicia justa y libre, que tarde o temprano será una realidad».