El PP de Rueda multiplica por 4,5 los diputados del PSOE

El PP de Alfonso Rueda ha multiplicado por 4,5 el número de votos obstenidos por el PSOE de José Ramón Gómez Besteiro en las elecciones gallegas de este domingo. Con el 99% escrutado los populares han logrado 700.269 apoyos frente a los 207.674 de los socialistas. La candidatura de Gómez Besteiro, cuyo nombre fue impuesto por Pedro Sánchez al PSdeG, se ha dejado 46.076 votos en cuatro años tras su acercamiento al separatismo y al nacionalismo e impulsar la amnistía a los líderes del golpe en Cataluña.

Con nueve escaños, el peor de los escenarios que les daban sus trackings, tal como avanzó en exclusiva OKDIARIO de un sondeo que Ferraz quiso esconder, han obtenido su peor resultado electoral en unas elecciones en esta comunidad autónoma. Ni en Santiago ni en Madrid, este domingo por la noche, ningún dirigente socialista intentaba cambiar el discurso. Se ha asumido la derrota pero sin hacer nada de autocrítica. Ferraz sigue manteniendo su apoyo a Besteiro e incluso consideran que, tras el próximo congreso regional, debe ser él quién se haga con el liderazgo del partido y no el actual secretario general Valentín González Formoso. Sería el tercer líder en menos de ocho años.

El candidato del PSOE Gómez Besteiro, tras felicitar al ganador de las elecciones y presidente en funciones, Alfonso Rueda, ha reconocido que los resultados cosechados este domingo no son los que esperaba y ha confirmado que tomará posesión como diputado en el Parlamento de Galicia, de forma que dejará su escaño en el Congreso, en lugar de dimitir por no haber cumplido con las expectativas y haber tocado suelo electoral. Las críticas internas, aunque intentando no hacer mucha sangre por la prematura de lo sucedido, están empezando a aflorar. Y se culpa a Moncloa y Ferraz, pero también al candidato por «su sometimiento a hacer lo que dijera Madrid sin cuestionarse nada».

El político socialista, elegido diputado por la circunscripción de Lugo, ha asegurado que el PSOE es un partido demócrata que «acepta sin reservas» el mandato de las urnas. «Pero sí, no obtuvimos los resultados que esperábamos, he de decirlo así, sin paliativos», ha manifestado. Besteiro ha comparecido ante los medios minutos después de las 22,30 horas acompañado por miembros de su candidatura y dirigentes del partido.

En concreto, con casi el 99% de los votos escrutados, el PSdeG ha logrado 9 escaños, cinco menos que en las elecciones de 2020, al obtener un 14,08% de los apoyos, frente al 19,38% de hace cuatro años. En su intervención y tras asegurar que los socialistas aceptan «sin reservas el mandato de las urnas», ha explicado que su principal cometido ha sido hacer entender la importancia de estos comicios para el futuro de Galicia y la necesidad de un cambio. «Y no lo hemos conseguido», ha afirmado para señalar que la ciudadanía ha decidido situarlos en la oposición.

Se postula para liderar el PSdeG

En su comparecencia ante los medios tras conocerse los resultados electorales, Besteiro ha sostenido que el PSdeG necesita «consolidar un proyecto que sea reconocido entre la ciudadanía y que sea una verdadera alternativa real y segura». De tal manera que el todavía diputado en el Congreso, cargo que dejará en los próximos días para asumir el acta en el Parlamento de Galicia, se postula para hacerse con el liderazgo del PSOE gallego en un futuro no muy lejano. No hace ni dos años, en medio de una gran tensión interna, los militantes eligieron a González Formoso al que Sánchez le impuso a Besteiro como candidato.

«Un proyecto que nace dentro de cada ciudad, dentro de cada pueblo, dentro de cada calle para dar respuesta a todos lo que quieren que Galicia ocupe su lugar, ni más ni menos, pero que vaya a más», ha señalado. Por ello, y tras reivindicar la política «útil y sin trincheras», ha apelado a mantener viva la «fuerza de la ilusión» mostrada durante la campaña toda vez que «ningún cambio es fácil». Besteiro ha dicho a sus votantes que no les va a «defraudar» y que desde la oposición trabajará por aquello que sea «mejor para los gallegos». «Hoy comenzamos una nueva etapa en la que refirmamos nuestro compromiso con la mayoría social de este país y nuestro compromiso con Galicia», ha apuntado.