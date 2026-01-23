Da miedo y la AEMET activa la alerta roja: lo que llega a Galicia a partir de ésta hora no es normal

Lo que llega a Galicia a partir de esta hora no es normal, la AEMET activa la alerta roja, ante un cambio de tendencia que pone en riesgo esta parte del país. Habrá llegado el momento de pensar en una serie de peculiaridades que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que cada detalle cuenta y puede convertirse en la antesala de algo más, de un cambio de ciclo que nos golpeará de lleno.

La AEMET activa la alerta roja

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Cielos nubosos o cubiertos. Probables precipitaciones, débiles o localmente moderadas y generalizadas en toda la Comunidad y pueden darse en forma de nieve. Cota de nieve en 700-800 metros, pudiendo bajar localmente por debajo de los 500 metros, con mayor incidencia en la provincia de Lugo. Temperaturas en descenso generalizado, más marcado en las máximas y con mínimas al final del día. Heladas débiles en gran parte de Ourense, salvo el Miño, y en áreas montañosas de la mitad meridional, que podrán ser moderadas en cotas altas. Viento moderado de oeste y suroeste con rachas fuertes y muy fuertes en los litorales y zonas altas del interior principalmente en la primera mitad del día». El viento obliga a poner en alerta algunas partes del país: «Nevadas generalizadas. Rachas muy fuertes en litorales y zonas altas del interior».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se prevé que la Península y Baleares sigan bajo la influencia de una masa de aire marítima de origen polar, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones afectando a la mayor parte del territorio, si bien siendo menos probables y débiles en la fachada suroriental. Los mayores acumulados se esperan en Galicia, Baleares y en el entorno del Estrecho, siendo posible también la formación de alguna tormenta con posible granizo en puntos del Mediterráneo. Se mantendrá una cota de nieve baja, en el entorno de los 500/800m en la mitad sur peninsular y en el de los 300/600m en la norte. Se espera que continúen las nevadas en amplias zonas de la mitad norte peninsular, así como en montañas del centro y sur y regiones de la meseta Sur, con los mayores acumulados afectando a las montañas del noroeste. Contrariamente, en Canarias se espera un tiempo más estable, con intervalos nubosos y posibles precipitaciones débiles en los nortes de las islas montañosas y cielos poco nubosos en el resto. Probables bancos de niebla matinales en zonas de montaña. Las temperaturas en descenso generalizado, menos marcado en el noroeste, y que puede ser notable para las máximas en el sur. Se darán heladas en la mayor parte del interior de la mitad norte peninsular, regiones de la meseta Sur y sierras del sureste. Se espera que sean moderadas en entornos de montaña, incluso localmente fuertes en el Pirineo. Sensación térmica muy baja en zonas altas por el efecto del frío y el viento, incluso durante el día. Soplará viento moderado de componente oeste en la Península y Baleares, alcanzando intensidades fuertes con un temporal marítimo y rachas muy fuertes en la mayor parte de litorales peninsulares, zonas de interior del tercio este, Baleares y montañas del norte. Alisio con probables intervalos fuertes en Canarias».