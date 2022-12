¿Cómo se celebra la Navidad musulmana?

Una celebración bastante distinta y además en otro día que no es el 25 de diciembre. La Navidad de los musulmanes nada tiene que ver con la cristiana. De hecho, la mayoría de musulmanes no celebran nada durante los últimos días de diciembre ya que aunque la Navidad es una de esas festividades que tiene raíces seculares y religiosas, y hoy en día tiene conexiones culturales que trascienden los límites del cristianismo, y si bien Jesús y María son reverenciados en el Sagrado Corán, los musulmanes ven a Jesús como un mero profeta, así que como no celebran el nacimiento de sus profetas, no celebran el nacimiento de Jesús en Navidad. Entonces ¿Cómo es la Navidad de los musulmanes?.

Así es la Navidad de los musulmanes

El Corán cuenta la historia del milagroso nacimiento de Jesús y su capacidad para realizar milagros con la ayuda de Dios. Los musulmanes también creen que la madre de Jesús, María es una de las mejores y más piadosas mujeres que jamás haya existido; En este sentido, un capítulo entero (Surah) del Corán está dedicado a María.

Entonces, a pesar de que los musulmanes no celebran el nacimiento de Jesús con celebraciones navideñas como lo hacen los cristianos, no se oponen a la idea de honrar a Jesús como uno de los profetas más importantes.

De hecho, para la religión musulmana, Jesús es uno de los cinco profetas más importantes del islam, y aunque su nacimiento no figura entre las celebraciones oficiales de las fiestas islámicas, siempre se conmemora de alguna manera. Quien lo celebra suele hacerlo en las mezquitas con sus seres queridos, leyendo el Corán o recordándolo en grupo.

En la Navidad musulmana también se realizan comidas familiares, aunque en algunos casos también ayunan, no hay algo muy predeterminado al no ser una celebración obligatoria. De hecho, hay muchos musulmanes que no están a favor de celebrar la llegada Jesús aunque también sea uno de sus profetas.

¿Qué conmemoran los musulmanes?

La religión musulmana sí se entrega totalmente a las celebraciones para conmemorar el nacimiento del profeta Mahoma, festividad que se llama Mawlid al Nabawi y que se celebra el día 12 del mes de Rabia I del calendario lunar de modo de puede variar cada año. Por ejemplo este 2022 se celebró la noche del 26 al 27 de septiembre.

Mahoma nació en La Meca el duodécimo día de Rabi Al-Awwal, el tercer mes del calendario islámico, 53 años antes del comienzo del calendario lunar (también llamado dell’Egira), es decir, en el 570 después del nacimiento de Cristo y a este a quien a se celebra por todo lo alto, pero como decimos en una fecha distinta y de forma distinta a como es la Navidad cristiana.

Diferente «Navidad» según el país

Como en cualquier otra religión o cultura, los musulmanes también tienen sus platos y postres típicos en las fechas de «su» Navidad, que pueden variar principalmente en función del país aunque una cena colectiva y cantos religiosos son las prácticas más extendidas.

Así, en el norte de África se come asida, un dulce a base de harina de trigo que se sirve con mantequilla y miel. Para los marroquíes, se come asida así como el cous cous que es el plato fuerte de la cena, que tiene lugar en casa del mayor de la familia, junto al infaltable té a la menta. Y en la Navidad cristiana los marroquíes sí que harían una sencilla celebración que consiste en leer el Corán y realizar cantos religiosos.

Los egipcios celebran esta fiesta con dulces tradicionales en forma de juguetes infantiles, que se comen después de la fiesta, y otros dulces rellenos de nueces que se dan el primero de mes para fortalecer los lazos sociales y hacer que los más pequeños sientan la fiesta, mientras que por la noche toda la familia se reúne en la mesa y consume platos típicos.

Para los argelinos, el elemento fundamental en el aniversario de Mahoma son los Isawa (equipos de cantos religiosos que cuentan la historia del profeta), mientras que las mujeres se comprometen desde la mañana a embellecer casas y balcones con flores de jazmín e incienso.