Espectacular acogida de ‘Entre Líderes del Deporte’ con la conversación entre De la Fuente y Scariolo

El Auditorio de CaixaForum situado en el Paseo del Prado, 36 de Madrid albergó el evento Entre Líderes de OKDIARIO donde Sergio Scariolo y Luis de la Fuente han mantenido este jueves una espectacular conversación sin mediador donde se pudieron abordar los temas principales del deporte a nivel nacional. Luis De la Fuente y Sergio Scariolo fueron los protagonistas de este evento y también asistieron Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, que ha agradeció a Eduardo Inda la invitación a un evento único.

El evento comenzó con la presentación del jefe de Deportes de este medio, Francisco Rabadán. Después de una breve intervención donde dio las gracias a todas las autoridades presentes por asistir, Pilar R. Losantos, presidenta de OKDIARIO, recogió el testigo para también agradecer a Luis de la Fuente y a Sergio Scariolo su asistencia a este evento. «Muchas gracias por venir a este evento, que es único en nuestro país. El objetivo es hacer un alegato, basado en la verdad, la belleza y España», comenzó.

Más tarde, tras la charla de los dos grandes seleccionadores, muchos de los asistentes estuvieron felicitando al cuerpo organizador de OKDIARIO por este evento: «Me hubiera quedado dos horas más escuchándolos» decían muchos de ellos. De la misma manera lo sintieron De la Fuente y Scariolo quienes quisieron agradecer de primera mano a OKDIARIO por invitarles a esta gran charla. «Ha sido como estar tomando un café con un gran profesional con Sergio Scariolo, del que he podido aprender mucho» relataba De la Fuente a los micrófonos de OKDIARIO

Scariolo también se sintió como en casa. «Escuchar a otro seleccionador de otro deporte es muy enriquecedor y desde luego que nunca dejamos de aprender» asentía el seleccionador de baloncesto nacional.

También Miguel Zorío, ex vicepresidente del Valencia, que asistió al gran evento, comentó que le había gustado mucho el formato innovador. «Ha sido un placer estar escuchando a estos dos grandes profesionales sin la intervención de nadie más».

Eduardo Inda también quiso agradecer la presencia de los seleccionadores: «Es un honor que estéis aquí con nosotros. Gracias Alejandro Blanco, el COI no acabó en la bancarrota y robado por todas partes. En 2005 tenía un rival, que era Iñaki Urdangarin. Este señor se movió rápido y presto y consiguió tales apoyos que Iñaki desistió. Gracias Alejandro. Si no fuera por ese rasgo de arrojo, ahora el COE no existiría», comenzaba el director de OKDIARIO.

«Sergio Scariolo ha asido campeón de la NBA, como asistente, eso es verdad. Lo mejor de Sergio es su mujer, Blanca Ares, que ha sido una estrella del baloncesto español y que es una persona maravillosa, que sabe de este negocio casi tanto como él o más. Es una gran asesora para el seleccionador nacional», dijo Eduardo Inda sobre Sergio Scariolo.

Sobre Luis de la Fuente: «Ha sido campeón de Liga dos veces, de la Supercopa de España y de la Copa del Rey, que acabó a bofetadas con Maradona. Él formó parte de ese equipo mágico dirigido por mi gran amigo Javier Clemente».