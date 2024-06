Unai Simón es un chico tranquilo, humilde y un trabajador nato. Bajo palos y ante los medios de comunicación es una persona totalmente distinta al Unai que pasa su tiempo libre con familia y amigos. Aunque él no quiera llamarse titular, y quiera verse con las mismas posibilidades que Remiro y Raya, el portero de Luis de la Fuente es Unai. No hay ninguna duda en ese sentido. El Zamora de la Liga defenderá la portería de España en esta Eurocopa 2024 de Alemania.

Unai Simón llega a la Eurocopa con la confianza por las nubes después de marcarse una temporada descomunal con el Athletic Club. Su discurso es totalmente opuesto ante los medios, pero Luis de la Fuente ya lo conoce a la perfección y en la portería de la selección española es intocable.

El portero de España es Unai Simón y frente a Croacia el día 15 en Berlín, en el debut de la selección española en la Eurocopa 2024, será titular. En Badajoz fue suplente y en Mallorca comenzó desde el inicio. Empezó dubitativo, errando en la salida del primer y único tanto rival del partido. Luego se rehizo con varias paradas de mérito y sin encajar más goles en la cómoda victoria de España contra Irlanda del Norte antes de viajar al sur de Alemania.

El Unai Simón que vemos ante los medios de comunicación y en la portería no es el Unai Simón real. El verdadero solamente aparece junto a su entorno. El otro es el profesional que se coloca su traje de portero y da la sensación de tenerlo todo controlado. Ahí es cuando entra en escena la tranquilidad de Unai Simón.

La tranquilidad de Unai

El guardameta del Athletic siempre está tranquilo bajo palos. Esa es, al menos, la sensación que siempre transmite de puertas para fuera. Pero de puertas para dentro es una persona, como los demás, y claro que se pone nervioso. Pero lo lleva por dentro y no se lo transmite a los rivales. Esa es una de sus grandes armas para defender su arco.

«Se trata de darle normalidad a todo. En el fútbol ocurren momentos buenos y malos. Mi filosofía es actuar siempre de la misma manera. Lógicamente por dentro vivo las cosas de una manera diferente. Aquí delante de vosotros soy una persona muy diferente a lo que conoce mi gente más cercana. Es mi manera de ver la vida, de trabajar y de ser portero. Me gusta ser de esta manera», relataba el propio Unai Simón desde Las Rozas una semana antes de partir hacia Alemania, donde el combinado español ya está concentrado.

Unai Simón también quiere darle normalidad a todo. Intenta ser él mismo cada día y hacer las mismas cosas de siempre. Sabe que es intocable, porque Luis de la Fuente le ha dado esa confianza en todas las convocatorias. Pero no lo quiere transmitir al exterior. Esa presión no la quiere. Para Unai, su titularidad en esta Eurocopa tiene las mismas probabilidades que las de Raya y Remiro. Aunque la realidad sea bien distinta.

La experiencia de Unai Simón

Para explicarlo, Unai Simón recordaba una experiencia que vivió con la selección española sub-21. Jugó casi toda la fase de clasificación de un Europeo como titular, el primer partido de la fase final ante Italia también lo empezó de inicio y después de ahí todo lo jugó Sivera. «En una Eurocopa pasan muchas cosas», señalaba el portero del Athletic.

Contra Croacia empezará titular y luego seguirá Unai siendo el portero titular, pase lo que pase en ese debut contra el temido equipo balcánico liderado por Luka Modric. La tragedia en el debut en Berlín tendría que ser dramática para que algo cambiase la idea de Luis de la Fuente con esta posición. Confía plenamente en Unai y sabe que es su portero, a pesar de que el nivel de Raya y Remiro también sea muy alto (por ello están en la lista).

Unai Simón también confía plenamente en su seleccionado. «Luis de la Fuente es un entrenador con las ideas claras y sabe a lo que quiere jugar. Tiene una gran capacidad de convicción. Ya lo vimos en la Nations League. Siguiendo sus pasos e ideas estaremos mucho más cerca del objetivo», señalaba el portero del Athletic Club desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas antes de viajar a la Eurocopa junto a sus compañeros.

«Yo no me considero que esté entre los tres mejores porteros de la Liga. Mamardasvili ha hecho un gran campeonato. Oblak y Ter Stegen son porteros de talla mundial. Lunin me parece el mejor portero de la Liga aunque no haya completado los partidos necesarios para ganar el Zamora», relataba Unai con humildad antes de afrontar una Eurocopa donde será pieza importante de esta España.