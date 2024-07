El test más personal de OKDIARIO con Jesús Navas: «Ganar otra Eurocopa sería lo máximo»

Jesús Navas es el último superviviente de la España que hizo feliz a todo un país. Aquel verano de 2010, donde fuimos los mejores, tuvo al sevillista como uno de los grandes protagonistas. Nunca fue titular con Del Bosque en aquel Mundial, pero sí tremendamente importante. De hecho, de sus botas nació la jugada que acabó en el gol de Iniesta. Será por ello que su mejor recuerdo en el mundo del fútbol residente en el Soccer City de Johannesburgo.

Navas no es un hombre de entrevistas. No le gustan, pero se sobrepone a esa timidez que le acompaña siempre para tratar de responder a todo. Y con OKDIARIO, no duda en contestar lo primero que le pasa por la cabeza a la hora de plantearle una serie de cuestiones en las que el tiempo para pensar es muy justo.

Pregunta: ¿Una comida favorita?

Respuesta: Espaguetis.

P: ¿Un sitio donde perderse?

Respuesta: Maldivas.

P: ¿Un hobby fuera del fútbol?

R: El ciclismo.

P: ¿España es…?

R: Ojalá que campeona de la Eurocopa.

P: ¿Joaquín Caparrós es…?

R: Un padre.

P: ¿Luis de la Fuente es…?

R: Todo.

P: ¿Ganar la Eurocopa con España sería?

R: Lo máximo.

P: ¿Una locura si la ganan?

R: Poder conseguir otra Eurocopa y para nuestro país lo máximo.

P: ¿Su mejor momento en el fútbol?

R: El Mundial.

P: ¿El primer pensamiento cuando ganó el Mundial?

R: La familia, los momentos difíciles y como disfrutamos todos al conseguirlo.

P: ¿Lo primero que le vino a la cabeza al confirmar que se retiraba a final de año?

R: Es difícil. La situación de la cadera pesó más.