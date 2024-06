La prensa inglesa atiza como nunca a su selección: «Apestamos, llegamos cojos a octavos»

Inglaterra pasó a los octavos de final de la Eurocopa, pero dejando una malísima imagen en esta fase de grupos. Los chicos de Gareth Southgate afrontaban el torneo como una de las grandes favoritas, por no decir la que más, pero estas dos semanas han servido para evidenciar los grandes problemas que sufren. La prensa inglesa se ha encargado de sacar los trapos sucios y criticar a unos futbolistas que no han dado la talla. «Apestamos, llegamos cojos a octavos», critica la prensa inglesa.

Jude Bellingham y compañía no pudieron pasar del empate ante Eslovenia, una selección que estaba llamada a caer eliminada en la fase de grupos de forma fácil y sencilla, pero que le puso las cosas muy complicadas a los ingleses. La prensa inglesa criticó que no pudieran hacer nada ante un país que ocupa el ránking 45 de selecciones: «Pasaron de ser favoritos a fracasar en el espacio de nueve días malditos. Culminó con no poder vencer a una nación que ocupa el puesto 45 en el mundo, con una población de poco más de dos millones».

Pero la prensa también cuestiona el único cambio que llevó a cabo Southgate. El seleccionador inglés quitó a Alexander Arnold para dar entrada Gallagher. «¿Fue el correcto?», se preguntan. «Los Tres Leones tenían el movimiento de un saco de carbón. Y luego vino el acto final de una noche verdaderamente ridícula, cuando Southgate sacó a Alexander-Arnold, el tipo al que había dejado en el banquillo, para intentar ayudar a Inglaterra a ganar el partido», añaden.

Y es que Inglaterra pasó a los octavos de final como primera de grupo, sí, pero con una única victoria en la primera jornada por 1-0 a Serbia y con dos empates ante Dinamarca y Eslovenia que dejaron un mal sabor de boca en los aficionados ingleses, además de las críticas de una prensa que no ha esperado a una posible eliminación para cargar contra los jugadores y el propio Southgate que ya anunció que dejaría el equipo si no conseguía ganar la Eurocopa.

El medio inglés Daily Star, se quedó a gusto con las críticas hacia los futbolistas: «Rice afirmó que Inglaterra se había lucido aterradora en los entrenamientos. Pero no son ni la mitad de aterradores de lo que parecen cuando suceden cosas serias».

Inglaterra en octavos

Inglaterra, pese a sumar tan solo cinco puntos, logró el pase a los octavos de final de esta Eurocopa y será este miércoles cuando conozca su rival, que será un tercero y saldrá del grupo D o E. Es decir Holanda o del grupo en el que están Rumanía, Bélgica, Eslovaquia y Ucrania y donde puede quedar eliminado cualquiera de los cuatro, igual que puede clasificarse cualquiera de los cuatro.

Los chicos de Gareth Southgate encaraban el torneo como la gran favorita junto a Francia, pero la realidad es que ni ellos ni los franceses han conseguido demostrar esta condición de favoritos. Francia también ha pasado, pero como segunda de grupo al sumar tan solo 5 puntos, los mismos que Inglaterra, aunque ellos si lo han hecho como primeros, con Dinamarca como segunda y Eslovenia tercera.