Inglaterra pasa a octavos con lo justo

Inglaterra pasa a octavos como la peor primera de grupo de la Eurocopa tras un triste empate sin goles contra Eslovenia. Pero lo cierto es que la selección inglesa que dirige Gareth Southgate volvió a decepcionar en un partido muy gris, en el que ni Bellingham ni Kane estuvieron a la altura. Por contra, los eslovenos logran un punto de oro que les permite pasar como terceras de grupo y estarán en octavos. Han empatado a todo con Dinamarca, pero una amarilla a un miembro de su cuerpo técnico, Milivoje Novakovic, en el partido contra los daneses hace que Eslovenia pase como tercera y no como segunda.

Ya con la clasificación en el bolsillo, Inglaterra buscaba frente a Eslovenia la primera posición del grupo en esta Eurocopa. Tras el empate contra Dinamarca, dejando una imagen bastante pobre, los de Southgate se querían resarcir con una victoria en la última jornada que les permitiera acudir a octavos con otro ánimo tras dos partidos en los que no habían estado a la altura de las expectativas.

Los ingleses entraron al partido algo dormidos. Eslovenia tiró la línea muy alta, presionando arriba y obligando a Inglaterra a jugar en largo. En los primeros minutos se asomaron por el área de Pickford, pero sin llegar a poner a prueba al meta del Everton. Pero eso fue un espejismo. Rápidamente, el cuadro británico se hizo con el control del balón y empezó a imponer su juego.

En el minuto 20 de partido, Saka vio como le anulaban un gol por fuera de juego previo de Foden, que es quien asiste al atacante del Arsenal. Quitando esa acción, un disparo posterior de Kane y una falta botada por Foden, Inglaterra apenas llegó con peligro. Parecían la España de Luis Enrique, tocaban de un lado a otro, pero no encontraban los espacios para penetrar la zaga eslovena.

Oblak no tuvo casi trabajo durante los primeros 45 minutos, a pesar de que los ingleses dominaban con casi el 70% de la posesión. Bellingham estaba desaparecido, sus compañeros no conseguían conectar con él entre líneas y eso estaba provocando que no lograran poner en apuros al meta esloveno. Necesitaban que su estrella apareciera para desatascar el encuentro. Southgate no estaba contento con lo que estaba viendo e introdujo un cambio a la vuelta de vestuarios: entró Kobbie Mainoo por Gallagher.

El mediocentro del Real Madrid comenzó a bajar hasta casi el centro del campo para recibir y a moverse más libremente por todo el terreno de juego, como le gusta. Bellingham se liberó e Inglaterra mejoró por momentos. Pero fue sólo durante los primeros minutos del segundo tiempo, con un par de llegadas peligrosas, que animaron a la hinchada inglesa presente en Colonia.

Tras esas acciones, el choque se igualó y los porteros desaparecieron. Oblak y Pickford estaban muy tranquillos en sus respectivas porterías, ni Inglaterra ni Eslovenia creaban peligro. Palmer, que entró en el 70 e hizo su debut en la Eurocopa, fue de lo poco salvable de una selección que sigue decepcionando. Southgate estaba falto de ideas y los suyos no conseguían generar espacios para hacer sudar al meta del Atlético de Madrid. Palmer tuvo una muy clara en el descuento, pero le golpeó mal y Jan atrapó sin problemas.

Así jugó Inglaterra

Gareth Southgate apostó por el mismo once que ganó a Serbia y empató contra Dinamarca con una variación, la de Gallagher por Alexander-Arnold. El futbolista del Chelsea entró en el lugar del jugador del Liverpool. Inglaterra apostó por su clásico 4-2-3-1 con Pickford bajo palos, línea de cuatro con Walker, Stones, Guéhi y Trippier, Gallagher y Rice como centrocampistas más retrasados, Saka, Bellingham y Foden algo más adelantados y Harry Kane en la punta de ataque.

Así jugó Eslovenia

Eslovenia, por su parte, repitió el mismo equipo que empató contra Dinamarca y Serbia. El seleccionador esloveno Matjaz Kek apostó por un clásico 4-4-2 con Jan Oblak, el hombre clave contra Serbia, en portería, Karnicnik, Drkusic, Bijol y Janza en defensa, Stojanovic, Cerin, Elsnik y Mlakar en el centro del campo, con Sporar y Sesko como hombres más adelantados.

MVP: Palmer

Cole Palmer debutó en la Eurocopa después de toda la polémica generada por sus suplencias ante Serbia y Dinamarca. Su entrada al terreno de juego le dio otro aire a una Inglaterra muy floja, que sigue sin encontrar su juego en este torneo y sin dar una imagen de selección grande que pelea por el título. El centrocampista del Chelsea fue de lo poco salvable del combinado británico en este encuentro.