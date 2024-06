Multiusos Oyarzabal

Mikel Oyarzabal dejó claro ante Andorra el motivo por el que para Luis de la Fuente es un jugador insustituible. Un fijo. Un futbolista que siempre va a estar con el seleccionador nacional. El delantero de la Real Sociedad entró al campo tras el descanso, sustituyendo a un Álvaro Morata que no tuvo suerte de cara al gol y, cuando la tuvo, estaba en fuera de juego, y en esos 45 minutos que estuvo sobre el césped hizo tres goles para dejar claro que su relación con el gol es más que positiva

Oyarzabal es un jugador muy importante para Luis de la Fuente y en la Eurocopa va a tener un papel protagonista. No siempre será titular, ya que las bandas con Lamine Yamal y Nico Williams están muy bien cubiertas, pero sí tendrá muchos minutos. Incluso, se podría llegar a decir que el vasco podría abrir el debate del nueve, compitiendo la posición a un Álvaro Morata que no termina de reencontrarse con su mejor versión, y Joselu, que llegará este jueves a la concentración tras proclamarse campeón de Europa con el Real Madrid.

La importancia de Oyarzabal en el conjunto nacional recae en su polivalencia. Su posición ideal es el centro, aunque no tiene ningún problema para entrar tanto por la banda derecha como por la izquierda. Por ello, al igual que puede pasar con Nacho en la defensa, para De la Fuente es una tranquilidad saber que puede contar con un jugador que se adapta a cualquier posición del frente ofensivo.

«Intento hacer lo que me pide el seleccionador. Hoy he tenido la suerte de estar en el sitio», aseguró tras el partido el jugador de la Real Sociedad en la zona mixta del Nuevo Vivero. Que no sólo estará en la lista definitiva de 26 jugadores con total seguridad, pero es que también tendrá minutos y mucho protagonismo.

El recurso de su primer gol de la noche en Badajoz es un recurso lleno de calidad. Un primer toque de ‘9’ directo a gol. El futbolista de la Real Sociedad sacó a escena su repertorio ante Andorra a menos de diez días para debutar en la Eurocopa y a menos de 48 horas para conocer la lista definitiva que viajará a Alemania.

Un ataque de garantías

Luis de la Fuente lo que tiene seguro es que abandonó el estadio Nuevo Vivero de Badajoz con la convicción de que tiene mimbres ofensivos sólidos para poder plantar cara a cualquier equipo. España cuenta con una de las mejores bandas de la Eurocopa con Lamine Yamal y Nico Williams, dos auténticos puñales. También está Dani Olmo, que se quedó en Las Rozas, pero que es un jugador crucial en esta selección, ya sea por banda o algo más retrasado.

Luego, tiene a Morata, el capitán, Joselu y Oyarzabal para atacar por el centro o los costados, si fuese necesario. También está Ayoze Pérez, que apunta a ser uno de los tres descartes en la lista definitiva de los 26 que viajarán a Alemania, pero que sembró las dudas en el seleccionador tras su gran partido en Badajoz.