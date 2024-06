De la Fuente: «Elija a quien elija van a ser muy buenos futbolistas»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación tras la victoria de España frente a Andorra en Badajoz. El combinado nacional ganó 5-0 en el que fue el primero de los dos amistosos que deberán disputar antes de la Eurocopa. Oyarzabal, con tres goles, Ayoze y Ferran hicieron los goles del combinado nacional.

De la Fuente comenzó hablando sobre los descartes: «Me ayuda muchísimo porque el comportamiento de los futbolistas es excepcional, pero también me generan ciertas dudas porque todos están preparados para competir. Hoy hemos conseguido todos los objetivos. No son dudas, pero sí tengo la seguridad de que todos están capacitados para estar en esta cita».

«Tengo la certeza de que todos están a un gran nivel. Celebro que están preparados, no me genera dudas. Elija a quien elija, aunque siempre he dicho que lo tenía pensado, van a ser muy buenos futbolistas. Han hecho todo para estar en una cita de esta envergadura», explicó.

«Tras convivir unos días, los vínculos han crecido. Va a ser duro. Todos son tan buenos que tienen la capacidad para estar en esta lista. Ya se sabrá cuando tengamos que tomar la decisión los centrales que vienen. No son caprichos o las ganas de sorprender. Hay que buscar tener todo cubierto», comentó.

Al ser preguntado por Oyarzabal y su partido, De la Fuente puso en valor el papel de todos los atacantes: «Todos son muy buenos y tienen capacidad para estar en ellos. Pero también Álvaro. Estos futbolistas cuando están con la selección española siempre están en racha».

«Pedri ya está a un nivel importante, cada vez tiene más seguridad. Es un valor seguro y tiene mucho talento. Estoy muy contento con el partido que ha hecho hoy. Pedri es un futbolista que puede aparecer en cualquier encuentro porque es muy bueno», aseguró sobre el canario.