Italia se entrena en su campo base con todos disponibles antes del partido contra España

Tras comparecer en la sala de prensa del Arena AufSchalke, la selección de Italia volvió a su campo base en la ciudad de Iserlohn para realizar el entrenamiento previo al partido de este jueves en Gelsenkirchen contra España en la segunda jornada de la fase de grupos de la Eurocopa 2024.

Por lo tanto, al igual que la selección española, Italia tampoco entrenó en el escenario del partido antes del encuentro entre ambas selecciones este jueves. Los hombres de Luciano Spalletti se ejercitaron en su campo base tras realizar casi una hora de trayecto de ida y otra de vuelta para realizar la rueda de prensa previa en Gelsenkirchen.

La selección italiana se entrenó con toda su plantilla disponible. Calafiori y Pellegrini, si juegan ante España y ven una cartulina amarilla, se perderían el duelo contra Croacia, ya que están apercibidos. Los de Spalletti no tienen lesionados y, por lo tanto, el seleccionador italiano podrá elegir qué jugadores disputarán el importante duelo ante el combinado español.

Un duelo donde el equipo que gane será primero del grupo B. A los italianos también les vendría bien un empate tras el 2-2 entre Croacia y Albania. Por lo tanto, con estos cálculos y conociendo el potencial de España, Luciano Spalletti cambiará su esquema y reforzará su defensa para detener el talento español.

Spalletti elogia a España

«Quiero una Italia que repita lo que se hizo contra una gran selección que enseña fútbol. Ellos interpretan todo muy bien, no debemos tener pausas y esas ganas locas para demostrar que somos un equipo importante», comenzó explicando el seleccionador italiano.

«Esta vez os diré la alineación mañana. No os lo diré el día anterior porque no he recibido ninguna noticia sobre quién está. Jugar para los demás. Es uno de los partidos más importantes de mi carrera, hay que situarlo a ese nivel. Cada uno tiene una historia que contar, este es uno de esos partidos que puede determinar esa historia», valoró Luciano Spalletti.

Sobre la selección española dijo que «se ha convertido en esto porque siempre ha jugado el mismo fútbol y se ha hecho tan reconocida porque ha tenido la valentía de mantener la misma idea del fútbol a lo largo del tiempo».

«España sabe hacer cosas que son importantes y a veces tendremos que sufrirlo, pero las intenciones deben ser las adecuadas. Tenemos respeto por la historia y la calidad, sería un error pensar que somos más fuertes de lo que somos», señaló el técnico de Italia.

«Morata es el mejor corriendo hacia atrás. No es un vago. Corre mucho. En cuanto a metros recorridos y velocidad, sus números son increíbles, también en mantener la velocidad durante largas distancias, y eso le permite ser más directo. Lo mismo que Yamal. España tiene dos extremos a los que les gustan las situaciones de uno contra uno y uno de los problemas que encontraremos es que cuando dominemos el juego tenemos que asegurarnos de que estamos en la posición correcta para una pérdida de balón, porque son mortales si dejas demasiado espacio», dijo el seleccionador italiano sobre Morata y Lamine Yamal.