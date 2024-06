Spalletti: «Es el partido más importante de mi carrera»

Luciano Spalletti atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Arena AufSchalke en Gelsenkirchen con motivo de la previa del partido que disputará Italia contra España este jueves en la segunda jornada de la fase de grupos de la Eurocopa 2024. El seleccionador italiano valoró el choque contra el cuadro español.

«Quiero una Italia que repita lo que se hizo contra una gran selección que enseña fútbol. Ellos interpretan todo muy bien, no debemos tener pausas y esas ganas locas para demostrar que somos un equipo importante», comenzó explicando el seleccionador italiano.

«Esta vez os diré la alineación mañana. No os lo diré el día anterior porque no he recibido ninguna noticia sobre quién está. Jugar para los demás. Es uno de los partidos más importantes de mi carrera, hay que situarlo a ese nivel. Cada uno tiene una historia que contar, este es uno de esos partidos que puede determinar esa historia», valoró Luciano Spalletti.

Sobre la selección española dijo que «se ha convertido en esto porque siempre ha jugado el mismo fútbol y se ha hecho tan reconocida porque ha tenido la valentía de mantener la misma idea del fútbol a lo largo del tiempo».

«España sabe hacer cosas que son importantes y a veces tendremos que sufrirlo, pero las intenciones deben ser las adecuadas. Tenemos respeto por la historia y la calidad, sería un error pensar que somos más fuertes de lo que somos», señaló el técnico de Italia.

«Morata es el mejor corriendo hacia atrás. No es un vago. Corre mucho. En cuanto a metros recorridos y velocidad, sus números son increíbles, también en mantener la velocidad durante largas distancias, y eso le permite ser más directo. Lo mismo que Yamal. España tiene dos extremos a los que les gustan las situaciones de uno contra uno y uno de los problemas que encontraremos es que cuando dominemos el juego tenemos que asegurarnos de que estamos en la posición correcta para una pérdida de balón, porque son mortales si dejas demasiado espacio», dijo el seleccionador italiano sobre Morata y Lamine Yamal.

«Siempre hay dos maneras de ganar y jugar al fútbol. Uno es el juego colectivo, el otro es confiar en grandes campeones que son más rápidos y más fuertes que la mayoría. Nuestro camino es el primero porque no tenemos a alguien que sea del más alto nivel y gane partidos por sí solo», valoró Spalletti.

«Tenemos varias opciones. Scamacca, Retegui, Barella, Dimarco. Calafiori sabe tirar los penaltis, también Jorginho. No tienes solo uno, pero al final, solo uno puede tirarlo. Uno de esos será el lanzador», dijo sobre los penaltis.

«Estamos vestidos por Giorgio Armani. Existe el deseo de competir contra una de las escuelas de fútbol más importantes. No debemos arrepentirnos, será más difícil, pero vas bien vestido y dispuesto a ensuciarte si es necesario», culminó bromeando Luciano Spalletti.

También habló Folorunsho

«Estamos trabajando duro y tratando de asegurarnos de que estamos listos para comenzar. En cuanto a si jugaré de inicio, no lo sé. Tienes que preguntárselo al jefe (Spalletti). Estoy listo para intervenir y ya es un honor para mí estar aquí», afirmó el futbolista italiano.

«Era imposible pensar en estar aquí hace 12 meses. No creo que jamás lo hubiera imaginado. En el centro de todo esto está el trabajo duro. Nunca he dejado de soñar y eso me empuja hacia adelante. Cuando llegas a un cierto nivel, tienes que trabajar aún más duro para asegurarte de permanecer allí. Esto para mí es sólo otro punto de partida. Tengo que seguir trabajando duro», valoró el jugador del Hellas Verona.