Francia – Holanda en directo hoy: el partido de la Eurocopa 2024 en vivo online

La selección francesa y la holandesa se ven las caras en la jornada 2 del grupo D de la Eurocopa 2024 de Alemania con la clara intención de llevarse los tres puntos del Red Bull Arena para clasificarse matemáticamente para los octavos de final. Los galos son los favoritos a ganar el torneo y es por ello que hoy tendrán que demostrarlo ante una Oranje que tiene mucho que decir. En la web de OKDIARIO te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en este emocionante Francia – Holanda.

Francia – Holanda, en directo

¿Mbappé?

Una de las grandes dudas de la selección francesa será Kylian Mbappé. El nuevo delantero del Real Madrid se rompió la nariz en el debut de Francia contra Austria tras un aparatoso choque. Se especuló con que podía hasta dejar la Eurocopa 2024 de Alemania, pero finalmente no fue para tanto. Estos días ha estrenado con una máscara, pero la UEFA no ha autorizado a que la use en los partidos, por lo que habrá que estar atentos a ver si el de Bondy consigue otra que sí pueda utilizar y si Didier Deschamps le da minutos en este choque que puede ser decisivo.

A por los octavos

En la primera jornada del grupo D de la Eurocopa 2024 de Alemania la selección francesa consiguió imponerse por la mínima a Austria gracias a un gol en propia puerta del conjunto austríaco. Holanda no falló en su enfrentamiento ante Polonia y los de Ronald Koeman vencieron por 2-1, lo que sitúa a la Oranje y a Les Bleus con tres puntos y coliderando este cuadro. Esto significa que quien sea capaz de llevarse el triunfo hoy en el Red Bull Arena se clasificará matemáticamente para los octavos de final de la competición junto a Alemania y España, que llevan pleno de victorias.

Partidazo en Alemania

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la web de OKDIARIO, donde te ofreceremos la narración en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Francia – Holanda que corresponde a la jornada 2 del grupo D de la Eurocopa 2024 de Alemania. Estas dos selecciones, de las más potentes del viejo continente, se verán las caras en el Red Bull Arena, la casa del RB Leipzig y quien consiga llevarse un importantísimo triunfo pasaría matemáticamente a los octavos de final del torneo continental.